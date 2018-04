SER recomienda a personas gay evitar muestras de afecto en Mundial

Ciudad de México

La Secretaría de Relaciones Exteriores recomendó a los aficionados mexicanos evitar muestras de afecto entre personas del mismo sexo en el Mundial de Rusia 2018 a fin de evitar agresiones físicas o verbales.

En un documento emitido por la cancillería, entre otras recomendaciones, destaca el exhorto a los aficionados mexicanos que realizarán el viaje a la Copa del Mundo, a evitar muestras de afecto en público por no ser "bien vistas" en Rusia.

"Las muestras de afecto entre personas del mismo sexo no son bien vistas en el país, y si bien no están prohibidas para los extranjeros, lo mejor es evitarlas para no ser agredidos verbal o físicamente", se lee en el comunicado de la dependencia.

Destacar que, desde el momento en el que se designó a Rusia como sede del Mundial de este año, las críticas a sus políticas homofóbicas hicieron eco a nivel mundial.

En noviembre del año pasado, la red antidiscriminación 'Fare', con sede en Londres, pidió "prudencia" a la comunidad LGBTTTTI que asista a la justa internacional.

OTRAS RECOMENDACIONES

Para que los mexicanos tengan un viaje al Mundial más placentero, la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió tener un pasaporte vigente "al menos hasta el 25 de enero del 2019".

El trámite del Fan ID es gratuito y obligatorio, te permitirá tener accesos a los estadios y se puede tramitar en coordinación con la FIFA y el país.

Es importante destacar que las banderas no están permitidas en plazas públicas, por lo que los aficionados del Tri no podrán hondear la bandera de México dentro de ellas.

En caso de ser detenido, lo primero que debes hacer es pedir hablar con la empajada de México en Rusia.

En cuanto al famoso grito de "eeh, puto", la SRE recordó que los "gritos o insultos a jugadores y árbitros están prohibidos en los estadios".