Experiencia y sangre nueva, las claves de España

Ciudad de México

La Eurocopa de Francia representó la última estación para muchos de los jugadores que formaron parte de ése expreso español que durante seis años arrasó con cada una de las competencias que disputó, teniendo como base aquella gran generación de elementos que surgieron en 'La Masía', con incrustaciones del Real Madrid y demás clubes, que insertaron el característico 'Tiki-Taka', con brutal posesión de balón y pegada efectiva. De esta forma, España ganó las Eurocopas del 2008 y del 2012, además del Mundial de Sudáfrica 2010.





Sin embargo, lo ocurrido en Brasil 2014 y en la Eurocopa de 2016, puso en evidencia que a este equipo la edad le llegó a este equipo. A pesar de esto, los pasos en el rejuvenecimiento del cuadro español, para esto, ya estaban más que dados. Muchos de los jugadores que actualmente conforman el combinado, fueron parte, en sus respectivos tiempos, de los combinados con límite de edad que dominaron a nivel europeo entre 2011 y 2015. Parte del éxito de La Rojita en ese lapso de cuatro años corrió -también- a cuenta de Lopetegui, siendo el estratega que llevó al cuadro ibérico a ganar el título Europeo Sub 19, en 2012, y el Sub 21, en 2013. Asimismo, España ganó los certámenes continentales Sub 19 de 2011 y de 2015.





Con esta base, España ha venido paulatinamente renovándose, sin dejar atrás piezas clave de aquel gran equipo. Un ejemplo, fue la extraordinaria eliminatoria que el cuadro ibérico hizo, ganando 28 de los 30 puntos, llevándose el Grupo G de UEFA y mandando a Italia al repechaje. No obstante, su caída en el ranking FIFA, provocaron que la Roja, por primera vez desde 1994, no fuera cabeza de serie; aún así, aunque compartan créditos con Portugal, la escuadra española parte como la gran favorita no solamente para llevarse este sector con holgura, sino para competir por el título de certamen. Si es que todo va de acuerdo a sus planes, este equipo bien pudiese despedir a esta gran generación con el Campeonato en Rusia 2018.

EL EQUIPO

No hay otra forma de definirlo. España es un verdadero trabuco. Un equipazo línea por línea. Una selección que posee talento en calidad y en cantidad casi de una forma desmedida, pero siempre manteniendo el equilibrio. Hoy por hoy, este cuadro está compuesto por todos esos jugadores que Lopetegui conoce. De entrada, en la puerta, estará David De Gea.





Para la defensa igualmente no hay muchas dudas: Por derecha irá Carvajal, aunque una opción, sobre todo como relevo, sería Azpilicueta; los centrales serán Sergio Ramos y Piqué (Más que definidos); por izquierda irá Jordi Alba. La contención está para Busquets y, a partir de ahí, se desenvuelve todo el poderío de España, partiendo de la figura de Andrés Iniesta, acompañado por Thiago Alcántara, teniendo la tarea de nutrir de balones a las navajas que representan Isco y David Silva. Una media que funciona como un reloj suizo. Si hay que pensar en recambios, las opciones también son de lujo, contando con Koke, Marco Asensio y Lucas Vázquez.





En punta todo parece estar decantado para que Diego Costa reciba su revancha en una Copa del Mundo, aunque Rodrigo, Vitolo y Iago Aspas también son opciones para refrescar esta posición.

La figura

Andrés Iniesta (34 años | Barcelona)

Será, muy probablemente, el último torneo en donde ‘Don Andrés’ deleitará con su gran futbol y, contrario a lo que se pueda pensar, el aún jugador del Barcelona, quien tiene su futuro inminente en China, llega en una gran forma a la Copa del Mundo. Quizá ya no sea el jugador del 2009, pero aún su toque, los tiempos que marca, la recuperación, la distribución de juego y el abasto de balones que surte al ataque, sigue siendo inigualable. Está de más decir que es el vértice; una pieza medular; el motor de España.





El jugador a seguir

Isco (27 años | Real Madrid)

Jugador de gran velocidad y visión de juego, ya sea como interior o por las bandas. En este equipo se ha ganado la total confianza de Lopetegui, beneficio que en ocasiones no goza en el Real Madrid. Es el dueño del costado derecho, tiene una completa libertad de juego y desenvolvimiento, sus compañeros nunca dejan de buscarlos y, por sus mismas características, ayuda a que el juego sea mucho más fluido.





La promesa

Marco Asensio (22 años | Real Madrid)

Es de esos futbolistas que vienen desde los proceso de Lopetegui en categorías inferiores, teniendo una gran experiencia internacional, además de tener, dentro de su palmarés, títulos de los Europeos Sub 19 y sub 21, entre 2015 y 2016 respectivamente. Posee una gran visión de campo, pegada, distribución y coopera para la fluidez del equipo hacia el frente.





POSIBLE XI

De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, Piqué, Jordi Alba; Busquets, Isco, Thiago Alcántara, David Silva, Iniesta; Diego Costa. DT. Julen Lopetegui





CALENDARIO

España debutará en Rusia 2018 el día 15 de junio, para chocar ante Portugal en Sochi, en uno de los duelos más atractivos de la Fase de Grupos. Posteriormente, el día 20, se dirigirán a Kazán, para enfrentarse a Irán; por último, el 25, en Kaliningrado, jugarán ante Marruecos.