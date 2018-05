Rusia, en vías de evitar el fracaso

Ciudad de México

La actual selección de Rusia es -quizá-, en toda la historia de los Mundiales, es el equipo anfitrión que menos expectativas de trascender atañe previo a su propia Copa del Mundo. Y no es para menos. El ejemplo inmediato fue lo ocurrido el año anterior en la Confederaciones: Otro fracaso rotundo. Es más, al momento, de los 32 equipos participantes en este certamen, la selección rusa es la peor rankeada de todas.





Así ha sido la historia de esta selección, no solamente en los últimos 10 años, sino desde las épocas de la antigua URRS, cuando el arco de esta selección estaba cubierto por Rinat Dasaev, en el Mundial de México 1986, siendo éste el último en donde la escuadra euroasiática logró traspasar la Fase de Grupos. Podría decirse que el último punto de cierto éxito que tuvo este combinado fue en la Eurocopa del Austria-Suiza 2008, cuando el equipo llegó hasta las Semifinales de dicho certamen.





Desde entonces, Rusia no fue a Sudáfrica 2010; fracasó en las Eurocopas de 2012 y de 2016; fracasó en Brasil 2014 y, por si fuera poco, tampoco pudo en la Confederaciones de 2017. En los últimos 10 años, desde Hiddink, pasando Advocaat, Fabio Capello, Leonid Slutski y, ahora, Cherchesov, ninguno de estos estrategas ellos ha podido consolidar este proyecto, el cual –aún- tiene como objetivo, llevar a puestos protagónicos a este conjunto en su Mundial. Y es que se podría decir que Cherechsov ha sido testigo en primera fila de esta época de fracasos, ya sea en la cancha o desde la zona técnica, pues él fue el primer arquero de Rusia, ya como Rusia, en una Copa del Mundo, tras la era de Dasaev.

EL EQUIPO

El equipo que llevará Rusia a su Mundial no mueve mucho a lo que en los últimos 10 años nos ha ofrecido esta selección. Y es que no hay más. A pesar de que Rusia consiguió el título del Europeo Sub 17, en 2013, sólo un jugador de ese equipo figura en la actual plantilla de la selección. De entrada, en la portería, la tendencia se mantiene con Igor Akinfeev.

En la defensa, aunque ya se han desprendido de dos clásicos, como lo eran los gemelos Berezutski, aún se mantienen hombres de mucha experiencia, tales como Serguei Ignashevich, Vladimir Granat, Fedor Kudryashov y Dmitri Kombarov, siendo apoyados por sangre nueva, representada por elementos como Ilya Kutepov, Roman Neustädter e Igor Smolkinov.

En la mitad del terreno se desarrolla la gran parte del talento con la que cuenta este equipo. En la contención, Rusia cuenta con dos bastiones en la figura de Golovin, un joven que se ya se hecho de la titularidad, siendo acompañado por Glushakov. Por delante de ellos están Samedov, por derecha; Zhirkov, por izquierda, y Dzagoev, por el centro; todos ellos cuentan con relevos como Cherysev, Ekhorin y Miranchuk. Para el ataque, Fedor Smolov luce inamovible.

La Figura

Alan Dzagoev (CSKA | 27 años)

Es un futbolista medular para el sistema de Cherchesov; es el ‘10’ del equipo. El volante del CSKA es el que marca los tiempos y sabe mover los hilos del equipo; es ese conector que parte desde el medio centro y sabe organizar el ataque, mismo que Rusia extrañó hace un año, durante la Copa Confederaciones. Su ausencia fue notoria. Y por mucho. Este equipo se basa, más allá de su buen juego aéreo, en los balones que Dzagoev proyecte hacia Zhirkov, Samedov y Smolov.





El jugador a seguir

Yuri Zhirkov (Zenit | 34 años)

Jugador con mucha experiencia y que, en caso de que no fuese Akinfeev, él bien pudiese ser el potencia capitán de esta selección. Tiene un buen desenvolvimiento por ambos costados, sin embargo su posición original es como un interior, o bien, como un extremo por izquierda, y –en ocasiones- puede llegar a ser un segundo delantero. Su calidad es indiscutible, no por nada llegó a militar en el Chelsea. Junto a Arshavin, fue parte pieza importante de aquel equipo ruso que terminó como tercer lugar de la Eurocopa del 2008.





La promesa

Aleksandr Golovin (CSKA | 21 años)

“Es el joven más brillante”, fueron las palabras del entrenador al portal de FIFA.

Golovin es sin duda la promesa más fuerte de esta generación de rusos, el cambio generacional en esta selección fue para bien, debido al talento que tiene en los pies. A pesar de que aún no ha madurado, las circunstancias ya lo ponen como titular indiscutible de su equipo nacional y seguramente en el Mundial, será uno de los mejores jugadores jóvenes de la justa. Parte, justamente, del equipo que ganó el Europeo Sub 17 del 2013.





POSIBLE XI

Akinfeev; Kutepov, Granat, Kudryashov; Zhirkov, Dzagoev, Miranchuk, Glushakov, Samedov, Golovin; Smolov. DT. Stanislav Cherchesov.

CALENDIARIO

Rusia abrirá su Mundial el jueves 14 de junio, en el Estadio Luzhniki, ante Arabia. Tras esto, San Petesburgo será la segunda parada, puesto que el día 19 se medirán a Egipto. Posteriormente, el 25, irán a Samara para chocar contra Uruguay.