"El que esté mejor preparado irá al Mundial”: Pizarro

Enviada, Santa Clara California

Las características que maneja son las que le han hecho dudar a Juan Carlos Osorio sobre si debe llevar a Marco Fabián de la Mora al Mundial. En su mejor forma, Rodolfo Pizarro es un futbolista que encara, de buenos pases y con definición, cualidades que lo tienen en una lucha deportiva con el mediocampista del Frankfut por un lugar para estar en Rusia.

La primer partida no lo dejó bien parado. En el duelo amistoso contra Islandia, Pizarro solo tuvo 15 minutos de actividad, en los que apenas pudo destacar; mientras que Marco Fabián fue titular y metió un golazo de tiro libre.

Este selección se ha caracterizado por el buen ambiente y compañerismo que existe fuera de la cancha. Las risas y las bromas son la constante. Hay cariño entre los jugadores, no hay duda, pero eso no le quita intensidad a la carrera interna que hay por llegar a la máxima justa del balompié.

"Es difícil, lo sabemos, porque hay muy buena competencia y buenos jugadores en la selección. Están muy peleados todos los puestos. Es una competencia sana, sabemos que los dos tenemos calidad, simplemente el que esté mejor preparado es el que va a ir", mencionó Pizarro al ser cuestionado sobre la disputa que abrió públicamente el entrenador nacional.

Y es que, hace unos días el estratega fue claro con el tema, y dijo que tanto Pizarro como Fabián peleaban una plaza. Éste último se ve más cerca de la justa, por lo que ha mostrado y porque era más constante en el Tricolor. No obstante, la puerta no se ha cerrado.

"Trataré de demostrar en los minutos que me den. Me pone feliz que la afición me reconozca, quiero agradecerles y voy a seguir trabajando para ganarme más oportunidades. Es un sueño que tengo, (el ir al Mundial), tengo que demostrar en estos partidos que quedan", señaló el ex del Pachuca.

Pizarro tiene una motivación extra. Se menciona que varios conjuntos de Europa le han echado ojo a las virtudes del atacante de las Chivas, que tiene un valor en el mercado de 5.5 millones de euros.

Se han disparado varios nombres como el PSV de Holanda; la Real Sociedad, el Sevilla, Betis y hasta el Villarreal de España. Y también se apunta a Italia. Por supuesto, todo esto no pasa de un rumor, puesto que hasta ahora no hay una oferta formal en el escritorio de Jorge Vergara, dueño del Guadalajara.

Por supuesto, el ir a un Mundial le daría un plus al futbolista, y de tener un buen paso por Rusia, alguna propuesta podría llegar.

Él no se inquieta con el tema hasta ahora. Según dijo, está concentrado en su trabajo con Chivas y con el Tricolor. Aunque claro, el sueño de emigrar a Europa ahí sigue.

En cuanto al siguiente rival de México, Croacia, manifestó que "es un rival difícil, con muy buenos jugadores, va a ser un buen partido".

Espera que ante Croacia pueda lucirse: "Sí me hubiera gustado jugar un poquito más contra Islandia, pero el profesor es el que elige el tiempo, y ojalá en el próximo partido pueda tener más minutos".

REGRESÓ EN BUEN NIVEL

Marco Fabián salió con una sonrisa del Levi's Stadium. Ahí, firmó un gol y varios momentos de buen futbol que lo hacen dar un paso más al Mundial. No será sencillo llegar, eso lo sabe, y valora mucho lo que están haciendo otros compañeros para alcanzar el sueño.

Él, por lo tanto, se siente bien con lo que ha mostrado en los entrenamientos y en ese duelo frente a Islandia, luego de varios meses de ausencia en el cuadro azteca por lesión.

"Estoy muy bien, me he sentido bien en lo físico y en lo futbolístico. Islandia era un rival difícil, sabíamos que iba a pelear con intensidad, afortunadamente al final se sacó el resultado", mencionó el mediocampista.

Eso sí, Marco ha mencionado en todo momento que no puede confiarse por un partido bien jugado, ni sentirse seguro para el Mundial. Sabe que los argumentos dentro del campo son los que lo llevarán a Rusia: "Siempre hay que tratar de sacar las mejores características que uno tiene".