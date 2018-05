Rafa Márquez puede ser elegible para Rusia 2018

Ciudad de México

Rafael Márquez podrá estar en el Mundial de Rusia 2018 si así lo decide Juan Carlos Osorio. En abril pasado, su abogado, José Nassar, dijo a La Afición que ya tenían el aval "administrativo, jurídico y legal" para que Rafa fuera elegible, luego de los problemas legales que tiene con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Ahora, fue Gustavo Guzmán, presidente del Atlas, quien ratificó que está todo listo, y dijo, está seguro que el entrenador colombiano lo incluirá en la lista de 23 jugadores que asistirán a la ya mencionada justa. Eso sí, no podrá acudir al duelo contra Gales que se llevará a cabo en Los Ángeles, California.

"Se hicieron todas las gestiones, ya todo quedó, ya no hay ningún impedimento para que vaya, por supuesto al Mundial, al partido en Estados Unidos (el 28 de mayo) no podrá ir. Estoy confiado en que aparecerá en la lista que se dará a conocer el fin de semana o el lunes. Naturalmente la selección no ha mostrado una reacción, porque han sido muy cuidadosos de no dar adelantos para la lista", dijo vía telefónica Guzmán.

Rafa sigue su preparación física con el plan de acompañamiento que dio el estratega nacional a varios futbolistas. Es por ello que hay confianza en que llegará al cien por ciento: "Él ha sido constante, algunos chavos han estado acompañándolo para hacer los ejercicios y su entrenamiento más adecuado. Yo creo que estamos en un 99.9, solo un contratiempo muy grande impediría que estuviera en la lista".

Agregó que, "está entrenando en las instalaciones de Atlas con un preparador físico, con todo el programa que le puso el cuerpo técnico de la selección nacional a los jugadores que son candidatos y que descalificaron a sus equipo".