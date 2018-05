Portugal, con la misión de volver a sorprender

Ciudad de México

Al más puro estilo de la Italia del Mundial de España 82’… Tres empates en la primera fase y, a partir de ahí, un camino favorecido por las bondades del sistema de competencia, acompañado de una serie de llaves y eventos afortunados, o desafortunados, que le permitieron a Portugal ganar la Eurocopa de Francia, algo que –como daño colateral- alimentó (aún más) el ego de Cristiano Ronaldo. Asimismo, plantó, en más de uno, la falsa creencia de que esta selección ya se le podía considerar como una ‘potencia’. Y claro que no fue así.





La naturaleza, el tiempo y la lógica, para gratificación de la cadena alimenticia futbolística, vuelven a poner a todos en su respectivo sitio. Y así sucedió con Portugal. Prueba de ello es la mediana Copa Confederaciones que realizaron el año pasado, puesto que, a pesar de terminar como tercer lugar del torneo, el equipo no mostró nada extraordinario; en la eliminatoria, lograron ganar nueve de sus 10 partidos, algunos de ellos por goleada, destacando que estos resultados tan holgados fueron ante selecciones como Andorra, Islas Feroe, Letonia y Hungría. Al final de cuentas, dichos marcadores ayudaron para que los lusos obtuvieran una gran diferencia de goles, la cual fue determinante para que se clasificaran como primeros de su sector.





En cuanto a su grupo en la Copa del Mundo, éste no representa gran oposición para este cuadro, mucho de ello corriendo a cuenta de la condición de cabeza de serie que obtuvo Portugal para el sorteo de diciembre pasado. De no ser por España, las potenciales victorias que pudiesen conseguir ante Marruecos e Irán les serían suficientes como para poder avanzar a la siguiente fase. Ya en el cruce, bien se encontrarían con Uruguay, favorito para ganar el sector A; en otras palabras, será hasta la ronda de Octavos de Final cuando se pongan a prueba, verdaderamente, los alcances de esta selección.

EL EQUIPO

El cuadro que Portugal presentará un equipo no muy diferente en relación a las plantillas que ganaron la Euro o el que se mostró en la Confederaciones del año anterior; por supuesto, todo girando en torno a Cristiano Ronaldo. De ahí, los lusos cuentan con piezas muy completas, las cuales se apoyan en la nueva camada de elementos que, entre otras cosas, formaron parte de los cuadros de los subcampeonatos en el Mundial Sub 20 de 2011; en el Europeo Sub 19 de 2014 y en el Europeo Sub 21 del 2015.





A pesar de que en la portería se esperaría que Rui Patricio sea el cancerbero titular, sin embargo, en los últimos amistosos, Lopes y Beto han tomado las alternativas en el arco portugués. Por su parte, en la defensa, se esperaría es regreso de Pepe a la central para estar completando esta línea con Bruno Alves y, por las bandas, con Joao Cancelo y Raphaël Guerreiro. En lo que se refiere a la contención, Moutinho y André Gomes son prácticamente inamovibles.





El ataque, como casi todo en este equipo, depende de lo que haga o deje de hacer Cristiano Ronaldo, por supuesto, a cuenta de los balones, espacios y oportunidades que sus compañeros generen a su alrededor para poderlo abastecer. Esta misión corre a cargo de André Silva, quien le acompañaría en punta; Joao Mario iría por izquierda; mientras que Bernardo Silva, el jugador más dúctil del equipo, se despeñaría por derecha.

FIGURA

Cristiano Ronaldo (Real Madrid | 33 años)

Es sin duda alguna el mejor jugador del mundo en este momento. Lo ha demostrado en el Real Madrid y también en Portugal, aunque a veces ha quedado corto. Además de contar con una gran velocidad en la conducción, tiene un gran regate y movimientos hábiles que son capaces de sorprender a cualquiera, a esto se suma su excelente definición, gran disparo de larga distancia y su remate de cabeza.





JUGADOR A SEGUIR

Bernardo Silva (Manchester City | 23 años)

A penas a sus 23 años, el actual mediocampista del Manchester City ya se ha ganado la titularidad en el XI de Fernando Santos, dado su polivalencia, su velocidad y su capacidad de generar futbol a partir de la banda derecha. De ser un complemento y un refresco de Sterling, ha pasado a adaptarse de forma muy satisfactoria en el City de Guardiola; ya desde sus épocas con el Mónaco mostró su gran valía.





LA PROMESA

André Silva (Milán | 22 años)

El joven portugués que recientemente fue fichado por el Milán por aproximadamente 38 millones de euros, procedente del Porto, es un delantero que a su corta edad se ganó la titularidad y consiguió marcar 21 goles en todas las competencias de la temporada que recién terminó. El delantero ha tenido tanto impacto en su crecimiento futbolístico, que tras su contratación, comenzaron las comparaciones con Cristiano, situación que no incomodó a Silva, pero aseguró que debe trabajar más para estar a la altura del capitán.





POSIBLE XI

Rui Patrício; Joao Cancelo, Pepe, Bruno Alves, Raphaël Guerreiro; Moutinho, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, André Gomes; Joao Marío, André Silva. DT. Fernando Santos.





CALENDARIO

El primer gran duelo que ofrezca la Copa del Mundo se dará en la ciudad de Sochi, cuando los portugueses choquen ante España el 15 de junio. Posteriormente, el cuadro luso, para el 20, estará en Moscú para enfrentar a Marruecos. Para su último partido de la ronda de grupos, Portugal estará en Saransk para medirse a Irán.