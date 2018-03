Portugal presenta uniformes para Rusia 2018

La selección de Portugal dio a conocer los nuevos uniformes que utilizarán en la próxima Copa del Mundo, donde usarán playera roja como primera opción y un innovador color blanco para la segunda equipación.

A través de la cuenta oficial de Twitter hicieron dicho anuncio, utilizando como figuras principales a Cristiano Ronaldo portando el kit rojo y a André Silva con la de visitante.

Además de las cuatro fotos, utilizaron la frase "Mirando aún mejor en nuestro camino a Rusia" para acompañar la publicación.

Portugal jugará contra España, Irán y Marruecos en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018.



Com quinas ao peito, rumo ao Mundial! #ConquistaOSonho



Looking even better on our Road to Russia. #ConquerYourDreampic.twitter.com/RXA4oCvJpm