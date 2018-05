Rusia niega visa a periodista que destapó caso de doping

Berlín, Alemania

El Gobierno ruso denegó el visado para cubrir el Mundial de futbol a uno de los periodistas alemanes que destapó el escándalo de doping en el país, informó hoy la cadena pública ARD.

El periodista Hajo Seppelt solicitó una visa a través de la SWR, emisora regional que forma parte del consorcio nacional de radiodifusoras públicas ARD.

Según la ARD, Seppelt se encuentra en una lista de "personas no deseadas" en Rusia y por ello se le negó el visado para cubrir el Mundial que se disputa del 14 de junio al 15 de julio en once ciudades del país. La emisora señaló, sin embargo, que no recibieron explicaciones sobre los motivos de la negativa.

"La ARD considera esto un procedimiento inédito en las coberturas deportivas y un ataque sin precedentes a la libertad de expresión", indicó en un comunicado.

Seppelt se hizo conocido por sus investigaciones sobre la trama de doping en Rusia. Fue uno de los primeros periodistas en denunciar el masivo sistema de manipulación por el que Rusia sería posteriormente sancionada tanto en Juegos Olímpicos como en diversas competiciones internacionales.

"Esto demuestra que no quieren que se hable de temas incómodos. Espero que los responsables políticos revisen su decisión", pidió el director de programación de la ARD, Volker Herres.