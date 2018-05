Crece riesgo de que Neuer se pierda el Mundial

München, Alemania

El meta del Bayern Múnich y de la selección alemana, Manuel Neuer, no jugará los últimos dos partidos de esta temporada con el cuadro bávaro con lo que aumenta el riesgo de que se pierda el Mundial.



En declaraciones a la página web de la revista "Kicker", el entrenador, Jupp Heynckes, descartó que Neuer juegue el sábado el último partido de la Bundesliga contra el Stuttgart y la final de la Copa de Alemania contra el Eintracht Fráncfort.



Heynckes dijo que no va a correr riesgos de que Neuer tenga una recaída en los últimos dos partidos de la temporada.



Neuer se ha perdido toda la temporada debido a una fractura en el pie y, aunque ya ha vuelto a sus entrenamientos, su recuperación ha tardado más de lo presupuestado.



El propio Neuer ha dicho recientemente que no se puede imaginar ir al Mundial sin haber disputado antes algún partido.



El seleccionador, Joachim Löw, anunciará la convocatoria provisional de Alemania el 15 de mayo.



Es posible que en la convocatoria provisional Löw incluya a Neuer y a tres porteros más que serían con gran probabilidad Marc André ter Stegen, Bernd Leno y Kevin Trapp.



Luego, la convocatoria final de Neuer dependería de la impresión que de en los entrenamientos y en los amistosos pendientes.