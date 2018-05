Los ‘Pizarro y Gallos’ de otros países

Ciudad de México

Algunas selecciones ya dieron a conocer su lista o prelista para el Mundial y en México se desató la polémica debido a que jugadores como Rodolfo Pizarro o José Juan Vázquez quienes mostraron un buen nivel en la Liga MX quedaron fuera de los 28 elementos con posibilidades de acudir a Rusia para representar a México.

Pero nuestro país no es el único en el que ha habido polémica, futbolistas como el alemán Mario Götze, el portugués Renato Sanches o el argentino Agustín Marchesín no estarán en el próximo torneo veraniego.

Te presentamos a las estrellas que no fueron convocadas por su selección:

Mario Götze - Alemania

El mediocampista de 25 años, autor del gol con el que Alemania derrotó a Argentina de hace cuatro años y se coronó campeón del mundo no entró a la lista de 23 jugadores del estratega Joachim Loew el cual aseguró: "No tuvo su mejor temporada, no pudo demostrar su increíble calidad. En lo personal, me duele por él".

Pero por otra parte, Manuel Neuer quien no juega desde septiembre luego de sufrir una fisura en el metatarso de su pie izquierdo, Loew afirmó que quiera darle la oportunidad de demostrar que puede defender el arco en Rusia.

Agustín Marchesín - Argentina

El guardameta del Club América quien jugó los 17 juegos como titular con el cuadro de Miguel Herrera y sumó un total de 1530 minutos, quedó fuera de la prelista de 35 jugadores que comanda Jorge Sampaoli.

Mientras que Nahuel Guzmán de Tigres sí fue convocado junto con Sergio Romero y Wilfredo Caballero.

Renato Sanches - Portugal

El volante no fue incluido en la prelista de 35 jugadores de Portugal para la Copa del Mundo, Sanches se perfilaba como una de las jóvenes figuras luego de conquistar la Eurocopa del 2016.

El mediocampista de 20 años no mostró su mejor nivel y se estancó, Bayern Munich lo dio a préstamo al Swansea con el cual solo disputó 12 encuentros en la Premier League.

Jakob Johansson - Suecia

El mediocentro de 27 años que marcó el gol que clasificó a Suecia a la Copa del Mundo no forma parte del grupo de 23 jugadores que irá a Rusia así lo anunció el técnico Janne Andersson luego que el volante de AEK Atenas no pudo recuperase de la grave lesión en la rodilla que sufrió en el partido de vuelta del repechaje europeo ante Italia en noviembre.

La Copa Mundial iniciará el próximo 14 de junio y culminará el 15 de julio donde veremos a los mejores futbolistas del mundo mostrando su mejor nivel futbolístico.