Aquino no se siente con un lugar asegurado para Rusia

Ciudad de México

Aunque es uno de los jugadores que ha sido más constante en el proceso de Juan Carlos Osorio, Javier Aquino descartó que tenga un lugar seguro en el conjunto mexicano que participará en el Mundial de Rusia.

"Haremos todo el esfuerzo por quedar en la lista de 23, sabemos que la decisión es del profe Osorio pero haremos todo lo posible por estar".

Enseguida, mencionó que "no me siento seguro, hasta no estar con el equipo en Rusia. Sé que he sido constante, pero todo puede pasar, todo puede cambiar y estoy contento con ganas de trabajar.

El mediocampista de Tigres mencionó que se siente en buena forma tanto física como futbolísticamente, pero sabe que eso tendrá que demostrarlo en los partidos de preparación que están en puerta y en los entrenamientos.

"Estoy en el mejor momento de mi carrera porque estoy más maduro y quiero tener un papel importante en la Copa del Mundo, soy un jugador con más experiencia".