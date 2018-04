Para el Mundial, Hugo Sánchez confía en jugadores, no en Osorio

Ciudad de México

El legendario goleador Hugo Sánchez mencionó que si la selección nacional de México llega al quinto partido en la Copa del Mundo Rusia 2018, "será por el carácter y talento de los jugadores, no del cuerpo técnico".

El "Pentapichichi" ofreció conferencia en un hotel de Paseo de la Reforma en el marco de la serie "History Futbol", en la que tocó temas de selección nacional, la Liga MX, la ausencia en competencias internacionales como Copa Libertadores, Pumas de la UNAM y de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales.

Rumbo a Rusia 2018 dijo: "me encantaría el quinto partido por los jugadores, pero no tengo confianza en el cuerpo técnico. El director técnico debe ser mexicano, porque hay buenos entrenadores y tendríamos un sistema de juego, un estilo, una selección con fuerza para saber a qué se juega".

Agregó: "Les tengo confianza a los jugadores por su capacidad y talento y ojalá sacan su carácter, pero tengo poquito de dudas".

Hugo Sánchez acusó que "como mexicano me hubiera gustado ser tomado en cuenta para director técnico, pero a mí no me han dado chance de estar en una Copa del Mundo".

Manifestó que después de la justa del orbe cambiarán a Juan Carlos Osorio y dejó en claro que le gustaría ver en el puesto a Miguel Herrera o incluso a Ricardo "Tuca" Ferretti, quien "es brasileño, pero como si fuera mexicano. Si no es mexicano, no estaré de acuerdo".

Para la Copa del Mundo mencionó que será difícil para el Tri, "no tenemos a un Messi o Cristiano Ronaldo, la fuerza debe ser en equipo, yo me apoyo en los jugadores que están en Europa y el Mundial es en Europa, la base debe ser los que juegan en el viejo continente".

Cuestionado de si el futbol mexicano está estancado, señaló que la Liga MX se debe mejorar a nivel local, "pero está invadida de muchos jugadores extranjeros y eso afecta a la selección nacional, se ha mejorado el sistema competitivo, pero no al seleccionado".

Resaltó que salir de la Copa Libertadores afecta al balompié "azteca", pues "cuando nos invitó la Conmebol a las Copas América, Libertadores y Sudamericana nos ayudó a nivel individual y por equipos a ser más competitivos, subió el futbol mexicano, ahora sin la Libertadores nos vamos a estancar".

Destacó la importancia de militar en clubes de Europa, "ojalá los jugadores pueden jugar en el extranjero, en Europa donde se juega el mejor futbol del mundo. Si ves cuántos argentinos están fuera de Argentina, los brasileños fuera de Brasil, ese es el camino, para darle nivel a la selección se fortalecería con jugadores fuera de México".

Comentó que también se debe mejorar el futbol local, "ojalá rompamos con el sistema actual porque no hay autonomía, es difícil que mejore la competitividad, necesitamos copiar el sistema de otros países para que el futbol mejore".

Puso como ejemplo a la Liga Española, "he invitado a directivos para que vean cómo se maneja la Liga, la Copa, las competencias internacionales, como están los clubes, como las manejan las empresas".

"La liga de España es autónoma, en México no así, es difícil que haya crecimiento, no solo en el futbol, en lo político, lo social, ojalá que los sistemas que no están funcionando se cambien por bien del país", añadió.

Del sistema de transferencias de la Liga MX y la aparente desaparición del "Pacto de caballeros", espera que sea efectivo "y ojalá cuando los jugadores terminen sus contratos se vayan a otros equipos sin problemas".

"Pero después inventarán otra cosa para explotar al futbolista por el tema económico. Ojalá que un mexicano juegue en el extranjero y regrese a otro equipo, así sería oficial el cambio".

Aseveró que la AMFPro debería ser autónoma, "cuando llegué a España tenían que estar afiliados los jugadores nacionales y extranjeros y pagar cuotas semanal, mensual o anual, ojalá las negociaciones para que los futbolistas sean tratados como profesionales".

De Pumas de la UNAM, equipo donde debutó para después jugar en España, mencionó que respeta la toma de decisiones del Patronato y que hacen buen trabajo en fuerzas básicas, pero para el equipo de primera división se tiene que invertir porque es la imagen y se necesita un equipo ganador.

Sugirió que no todo el dinero se debe invertir en infraestructura, "se tiene que jugar contra equipos fuertes como Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul y Chivas y se necesita que el patronato traiga dinero como Tigres, con empresas que inviertan para luchar por los campeonatos en cada torneo".

Por otra parte, se mostró agradecido con "History Channel" con la serie "History Futbol", donde fue uno de los elegidos para ilustrar e informar a niños y jóvenes de todo el mundo sobre las Copas del Mundo.

"Que estén bien informados de la historia de los campeonatos mundiales, es importante tener una referencia, porque yo quería ser como tal jugador, me gustaba irme a la historia".

Se transmitirán 14 capítulos en los que "contaré mi historia en campeonatos donde participé y donde no participé, soy embajador de esta serie de programas".

Sánchez Márquez no quiso adelantar temas de su biografía, "estoy en un documental que se transmitirá después del Mundial de Rusia 2018", para el cual faltan detalles y la entrevista con el astro Pelé, quien fue su referencia internacional, "ha estado un poco delicado de salud, pero todo lo demás ya está".

Comentó que después del documental dirigido por los hermanos Francisco Javier Padilla y su hermano Arturo, con duración de una hora y media, por tanto material se haría una serie, "se están tardando, pero es un documental con mucha calidad".

También por ESPN se grabó "Mi Ruta" en los lugares donde he estado, como en Ciudad Universitaria en su inicio con Pumas, en Madrid, "esa ciudad me marcó, jugué con los tres equipos en ese entonces, el Atlético, Real y Rayo Vallecano".

Del Atlético de Madrid y Real Madrid, instalados en semifinales en Copas Europeas, finalizó "ojalá salgan campeones, siempre deseo lo mejor a los equipos donde estuve".

"El Atlético me abrió las puertas en Europa y de Real Madrid estoy ilusionado que se consiga llegar a la final y ganar la tercera (Champions) consecutiva, que no es fácil. Estuve en el Real Madrid considerado el mejor equipo del Siglo XX y ojalá éste sea el mejor del XXI".