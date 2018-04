FIFA ha vendido 1.7 millones de entradas para Rusia 2018

La FIFA ya ha vendido 1.7 millones de entradas para el Mundial de Rusia, informó el máximo organismo del futbol mundial en un comunicado tras cerrar la segunda fase de venta de los boletos.



En esa etapa, que arrancó el pasado 13 de marzo, la FIFA vendió a través de su página web casi 400 mil entradas, 216 mil de ellas a aficionados rusos.



En la lista de los diez países que más entradas han comprado en esta segunda fase también están Estados Unidos (16 mil 462), Argentina (15 mil 006), Colombia (14 mil 755), México (14 mil 372), Brasil (9 mil 962), Perú (9 mil 766), China (6 mil 598), Alemania (5 mil 974), Australia (5 mil 905) y la India (4 mil 509).

🎟️ 1,698,049 #WorldCup tickets allocated by the end of sales phase 2

⌚️ Last-minute sales phase will commence on 18 April at 12:00 Moscow time

