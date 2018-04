Según FIFA el quinto partido del Tri se puede dar gracias a experiencia

Ciudad de México

La FIFA hizo un análisis sobre la Selección Mexicana y el objetivo que tienen por conseguir el tan anhelado quinto partido, siendo la experiencia de los jugadores, la ambición y el compañerismo, las principales armas del equipo que dirige Juan Carlos Osorio.

Rusia 2018 será el séptimo intento del Tricolor por romper la barrera de Octavos de Final y poderse clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Bulgaria, Alemania, Estados Unidos, Argentina en dos ocasiones y Holanda, son los verdugos de México en esta instancia.

De acuerdo a la FIFA la ambición de los jugadores aztecas es la principal arma con la que podrían presentarse a buscar el sueño del quinto partido y para ellos toman de referencia unas palabras de Javier Hernández.

"Deseamos ser campeones del mundo y vamos a eso, no queremos poner límites. Muchos se quejan de que no somos realistas, pero la realidad es que la gente que no sueña y aspira a más es la que está confundida", mencionó el Chicharito.

Para esta Copa del Mundo, la Selección Mexicana tendrá por primera vez varios elemento con experiencia en Europa, pues 13 de los 23 que integran la lista final juegan en el viejo continente.

"Tenemos un grupo sólido de jugadores con experiencia en las ligas europeas más importantes. Si nosotros podemos encontrar en buen estado de forma a Raúl, Javier e, Hirving, tenemos posibilidades de marcarle un gol a cualquier rival", declaró el estratega colombiano.

La continuidad de los jugadores en la Selección es el otro de los puntos a favor que tiene México para pensar en un quinto partido, pues 16 de lo jugadores que ha utilizado Osorio y que han sido considerados en la mayor parte del proceso estuvieron presentes en Brasil 2014.