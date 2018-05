Dani Alves llora al saber que no irá al Mundial

Ciudad de México

El día de ayer se anunció oficialmente que Dani Alves no podría participar en el Mundial de Rusia 2018 debido a una lesión en la rodilla que sufrió en la Final de la Copa de Francia con el París Saint-Germain.

Ante esto, el coordinador de las selecciones brasileñas, Edu Gaspar explicó ante los medios de su país la reacción del mediocampista al saber que sería baja para la justa mundialista.

"- "Una vez se supo que Alves no estaría en el Mundial (el seleccionador) Tite habló con él por teléfono. Alves estaba basta afectado y hundido, intentamos animarle, aunque las lágrimas se asomaron a sus ojos. No sé qué le dijo Tite exactamente, yo no estaba cerca", explicó Gaspar.

"Alves se mostró fuerte en el primer momento, asimilando lo que le iba diciendo el doctor, que estuvo brillante detallándole lo que le pasaba. Pero no voy a negar que lloró, iba y venía llorando mientras trataba de ser fuerte", añadió.

Posteriormente, Dani Alves publicó en sus redes sociales un video agradeciendo a sus aficionados y pidiéndoles que "no se pongan tristes y melancólicos".