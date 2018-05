Con escenas de amor entre hombres, canal deportivo provoca a Putin

Ciudad de México

A pocos días de que de inicio la competición de futbol más importante del orbe, una televisora de deportiva de Argentina, lanzó su campaña para Rusia 2018 llamadas "Putin" en la cual demuestra la pasión con la que se vive el balompié en aquel país.

En una publicación que realizaron en sus redes sociales escribieron: "Señor Putin: nos hemos enterado de que su país no admite las manifestaciones de amor entre hombres. ¡Estamos en problemas!..."

Mirá el comercial de TyC Sports para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. #TyCSportsMundialpic.twitter.com/BJ9S9rrSLa — TyC Sports (@TyCSports) 10 de mayo de 2018

Por otra parte, cabe señalar que la Secretaría de Relaciones Exteriores recomendó a los aficionados mexicanos evitar muestras de afecto entre personas del mismo sexo en la próxima justa mundialista para evitar agresiones físicas o verbales.

En un comunicado se puede leer: "Las muestras de afecto entre personas del mismo sexo no son bien vistas en el país, y si bien no están prohibidas para los extranjeros, lo mejor es evitarlas para no ser agredidos verbal o físicamente".