Arabia Saudita, un enemigo silencioso

Ciudad de México

Han pasado 24 años desde aquella gran participación de Arabia Saudita en el Mundial de Estados Unidos, librando a Bélgica y a Holanda, para avanzar como segundo de grupo, para posteriormente caer eliminada ante Suecia, en los Octavos de Final. Tras la sorpresa que realizará en el 94’ el equipo dirigido por Jorge Solari, los ‘Halcones’ ligaron tres Copas del Mundo, asistiendo a Francia 98’, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006; en cada una de ellas, el equipo no avanzó de la primera fase.





Rusia 2018 representará la quinta participación de la selección árabe en una Copa del Mundo, derecho que se ganaron bajo la dirección técnica del Bert van Marwijk, logrando ser líderes del Grupo A de la Ronda 2 de la eliminatoria en Asia. Posteriormente, Arabia quedó en el segundo sitio del sector B del último round clasificatorio, mandando a Australia al repechaje y pasando de forma directa al Mundial.

Estando enclavada en el primer sector del torneo, el equipo del medio oriente parte como la potencial víctima, puesto que selecciones como Egipto y la misma Rusia dependen, casi en gran medida, de los tres puntos que otorgará su duelo ante Arabia para nutrir sus posibilidades de avanzar detrás del favorito Uruguay. No obstante, tal y como sucedió en el 94’, los ‘Halcones’ bien pudieran ser un equipo que podría dar una buena sorpresa en este sector. Y tal parece que el grupo estuviese diseñado para eso.





EL EQUIPO

El cuadro que comanda Pizzi no tiene muchas dudas. El 4-2-3-1 que desarrolla está muy bien definido, aunque tampoco está expenso a variaciones, pero muy probablemente será el parado táctico que ofrezca Arabia durante la Copa del Mundo. Quizá la zona en donde el estratega argentino tenga más dudas sea en el arco, puesto que tiene hasta cinco opciones para elegir: Yaser Al-Mosseim, Abdullah Al-Mayouf y Waleed Abdullah fueron los arqueros que estuvieron en la lucha por la titularidad del arco en gran parte de la eliminatoria, sin embargo la pelea, a últimas fechas, se ha decantado por Mohamed Al-Owais y por Assaf Al-Qarni; este último, sin embargo, parece ser el favorito para quedarse con el primer puesto en el Mundial.

Para la central no hay dudas, dado a que Omar Hawsawi y Osama Hawsawi son las dos anclas de esta defensa, ambos con mucha experiencia internacional y líderes en el equipo. Como carrileros, Pizzi encomendará, por derecha, a Yasir Al-Shahrani y a Mansour Al-Harbi, por izquierda. En el medio centro, Tassir Al-Jassim y Abdullah Ateef son piezas clave.





La zona de creación es la cumbre de este equipo, ya que en ella se encuentran jugadores de mucha calidad. Como media punta está Yahya Al-Shehri, jugador del Leganés; por izquierda aparece Salem Al-Dawsari, quien milita en el Villarreal; finalmente, por derecha, el jugador con más explosividad del equipo, cualidades que destacan en la figura de Fahad Al-Muwallad, futbolista del Levante. En la delantera está Mohamed Al-Sahlawi, un ‘killer’, el ‘9’ puro de Arabia, quien marcó 16 tantos durante la eliminatoria. Un reemplazo confiable para este delantero es Nawaf Al-Abed.

La Figura

Mohammed Al-Sahlawi (Al Nasr | 31 años)

Es el mejor delantero natural que actualmente se puede encontrar en cualquiera de las cuatro selecciones de la Confederación Asiática que consiguieron su pase a la Copa del Mundo. No por nada marcó 16 tantos durante el proceso eliminatorio rumbo a Rusia 2018. El ariete de 31 años, quien milita en el Al Nasr, se sólo se puede equiparar con a Ahmed Khalil, atacante de los Emiratos Árabes, y con Robert Lewandowski.





El jugador a seguir

Fahad Al-Muwallad (Levante | 23 años)

Polivalencia en su máxima expresión. Y sus características lo acreditan. Domina a la perfección la banda derecha, siendo prácticamente inamovible para el esquema de Pizzi. Sin embargo, el punto que no le ha ayudado durante esta temporada, han sido los pocos minutos que ha tenido en el Levante desde su llegada a fines de enero y, también, a algunas indisciplinas que ha mostrado, tanto así que su debut en España fue apenas a principios de abril. Tiene velocidad, mucho desborde y puede llegar a fungir como un segundo delantero.





La promesa

Abdullah Al-Khaibari (Al Shabab | 21 años)

Ha sido uno de los medios centros que ha sorprendido más en la liga árabe, por lo menos desde el 2016. En la primera parte de esta temporada, prácticamente no vio acción con su cuadro, el Al Shabab; no obstante, tras esto, su ha logrado hacerse de un puesto titular. Quizá no vaya a ser uno de los contenciones de inicio que maneje Pizzi, pero es uno de los refrescos naturales que encontraría para esta posición, con el único detalle de su aún poca experiencia internacional.

POSIBLE XI

Al Quarni; Al-Shahrani, Hasawi, Hasawi, Al-Harbi; Al-Jassim, Al-Dawsari, Ateef, Al-Shehri, Al-Muwallad; Al-Sahlawi. DT. Juan Antonio Pizzi





CALENDARIO

Arabia abrirá la Copa del Mundo en contra de Rusia el 14 de junio, en el Estadio Luzhniki, de Moscú. Posteriormente, el día 20, los ‘Halcones’ irán a Rostov para medirse a Uruguay; tras esto, para el fin de la Fase de Grupos, los árabes estarán en Volgogrado para medirse a Egipto.