Aficionados argentinos se burlan de Chile con 'Bella Ciao'

Ciudad de México

Aficionados de la selección de Argentina crearon un nuevo cántico para alentar a su selección durante la Copa del Mundo, la cual tiene la tonada de la histórica pieza italiana titulada 'Bella-Ciao'.

Sin embrago, más allá de ser una de las tantas formas para apoyar a su selección, es una burla hacia Chile, el aún bicampeón de América, quien quedó fuera en la última fecha de la eliminatoria sudamericana para Rusia 2018. Asimimso, en la letra, también aprovecharon para atacar a Brasil.

¡Acá la letra!

Estoy en Rusia, y falta uno

Y Chile Chau, Chile Chau, Chile chau chau chau

Prendé la tele, poné la Copa que te saluda tu papá

Che brasilero, vos no te asustés,

si a los nos ves o escuchás

Llegó la banda de la Argentina

La Plaza Roja hay que copar

El mundo entero ya lo conoce,

Se llama Leo y nos va a dar este Mundial

Para ser grande igual que el Diego,

mucho más que Neymar

Aunque hace mucho que no ganemos,

yo no me olvido y nunca te voy a fallar

Como aquel día en el Azteca,

la vuelta la vamos a dar