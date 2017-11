Rayados cumple y se mete a ‘Semis’ con goleada al Atlas

Guadalajara

El Atlas volvió a quedar eliminado y fue Fiel, pero a su historia. Los primeros doce minutos, fueron todos para los de `Pepe´ Cruz, pero en un chispazo llegó el tanto de los Regios y se acabó la historia. Atlas quedó eliminado y ya serán doce años sin llegar a unas semifinales. Los atlistas no pueden contra su historia y ahora Rayados les dio un golpe de realidad.

Rayados 4, Atlas 1. Marcador global Rayados 6, Rojinegros 2.

Los primero 45 minutos no fueron ni de cerca un partido de Liguilla. Hoy hubo goles, emociones y la serie se definió pronto.

Rayados sin fichajes en francés, ni con los salarios del chileno Vargas, logró sacar un primer tiempo casi perfecto e inclinó la batalla a su favor.

En Atlas necesitan goles, pero el `Profe´ Cruz se olvidó de Alustiza, a quien dejó en la banca. Pero de todos modos, el `Chavo´ poco pudo hacer, pues antes de los primeros 40 minutos ya habían metido cuatro goles los Rayados.

Los primeros trece minutos fueron todos del Atlas, de hecho tuvieron tres oportunidades muy claras, pero no vieron el arco de Hugo González, los nervios se ponían la de rayas, pero los Zorros no hacían daño.

Pero en un chispazo de los regios llegó el gol de la diferencia. Avilés Hurtado recibió el balón y de Primera la tocó ante la llegada de Funes Mori, quien de zurda la prendió y gol de los locales. Después Atlas intentó salir con balón dominado y en un despeje sin fuerza llegó el `Negro´ Sánchez y gol de los regios, en un abrir y cerrar de ojos ya habían caído dos goles de los norteños. El tercer gol de La Pandilla fue de Avilés Hurtado, quien aprovechó una falla de la defensa rojinegra y de pierna derecha marcó el tercero.

El Atlas intentó reaccionar y en un tiro de esquina le cometieron penalti a Caraglio y el argentino de pierna zurda la mandó a guardar.

Los Rojinegros necesitaban solo tres goles para el milagro, pero de inmediato llegó un nuevo error de Fraga y cayó el cuarto gol de los regios y de nueva cuenta Avilés Hurtado metía un nuevo gol en favor de su equipo.

Para el complemento, el `Profe´ Cruz necesitaba goles y uno de sus primeros cambios fue meter a Javier Salas, después Rafa Márquez pidió su cambio y entró Luis Robles, y también Alustiza, quien ingresó por Vigón, pero los goles no llegaban, al contrario, al 53” Fraga le ganó un mano a mano a Neri, en una gran atajada del portero visitante.

Los últimos minutos fueron un intercambio de golpes entre los dos equipos, pero los atlistas ya estaban muy debilitados, cuatro goles eran mucha diferencia y los Zorros nunca pudieron reponerse.

Sin Rafa Márquez y con el pleito Cruz y Alustiza a todo lo que da, el partido se fue haciendo viejo y no llegaban los goles de los Zorros, el equipo atlista necesitaba cuatro tantos para el complemento, pero, como dicen en el pueblo, se les hizo bolas el engrudo.

El Atlas no pudo hacer daño y Rayados ya no quiso. El segundo tiempo fue totalmente de los Rayados, pero no le dieron amplitud al juego y así quedó el pleito.

Los Zorros perdieron en la ida, pero no por culpa del arbitraje, en la vuelta en 39 minutos recibieron cuatro goles y se les acabó el corrido a los atlistas, la realidad es que no hay comunión, ni ataque de los Zorros. Hoy el Atlas quedó desnudado ante los Rayados, si Fraga no hubiera regalado ese gol ante Pachuca, otra suerte le hubiera tocado a los Zorros, pero eso ya no es tema.

Atlas quedó eliminado en un global de 6-2 y ahora queda esperar la próxima temporada, pero seguramente alguno de los dos ya no estará más, `Pepe Cruz´ o Matías Alustiza.

GPE