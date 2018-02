Monterrey presenta a Lucas Albertengo

Monterrey

El delantero argentino Lucas Albertengo aseguró que está listo para jugar con Rayados de Monterrey y dijo buscará ayudar al equipo a coronarse en el Torneo Clausura 2018, luego que en el Apertura 2017 cayeron en la final contra Tigres de la UANL.

“Llego muy bien, estoy preparado para jugar en Rayados, hemos visto algo de futbol mexicano, allá en Argentina se ha empezado a ver y me empecé a interesar más; llegamos a un futbol nuevo y muchos no estamos acostumbrados, pero no va a haber problema de adaptación, he visto a otros argentinos que se adaptan sin problema”, declaró.

Durante su presentación oficial como nuevo refuerzo del cuadro regiomontano, el jugador indicó que sabe en el pasado certamen cayeron ante Tigres, pero recordó no todo fue negativo porque se coronaron en la Copa MX.

“La presión es normal por venir como refuerzo y cumplir al equipo y la institución, al cuerpo técnico, esa es la presión que uno tiene, no nada más porque el equipo le tocó perder esa final, sí estaba al tanto, allá se sigue el futbol de acá.

“Vamos a tratar de este torneo revertir eso y poder coronarnos, así como tocó perder, al equipo le tocó ganar la Copa (MX); también, no solo fue malo, el equipo se consagró”, añadió el nuevo integrante del cuadro neoleonés.

Albertengo aseguró que sabe que la competencia por un puesto será complicada, dado que Rayados cuenta con elementos consolidados, como el argentino Rogelio Funes Mori y los colombianos Dorlan Pabón y Avilés Hurtado.

“Sé al equipo que vengo, en la posición de delanteros hay grandes jugadores consolidados, soy una variante para jugar en el área de definición, presionar a la hora de no tener la pelota, jugando para el equipo”, concluyó.