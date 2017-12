Jonathan González, entre México y Estados Unidos

Ciudad de México

No hay joven con más proyección en la Liga MX que el contención de Rayados, Jonathan González, pero al mismo tiempo tampoco nadie que signifique tanto riesgo de nostalgia.

Debutó en primera apenas en julio pasado, tiene solo 18 años de edad, fue indiscutible en el esquema del superlíder Monterrey e incluido en el 11 ideal de la Liga MX del Apertura 2017.

Sin embargo, su futuro a nivel selección no parece estar con el Tricolor sino con Estados Unidos, para quien ya jugó con la Sub-20 en un torneo de Concacaf, por lo que el próximo 2018 podrá ser determinante solo si es convocado por Osorio para Rusia 2018.

De su generación en Liga MX, nadie se le acercó en relevancia el último semestre, cuando jugó 1078 minutos y 15 partidos. Quien más, fue Brian Figueroa (Pumas/724 minutos), seguido por José Juan Macías (Chivas/305), Francisco Figueroa (Pachuca/268), Roberto de la Rosa (Pachuca/230) y Diego Láinez (América/225).

En la Federación Mexicana de Futbol lo han intentado convencer de que juegue para el Tri, pero el jugador, sin cerrar la puerta, tiene claro que prefiere a Estados Unidos, porque nació en California.

Según los Estatutos del organismo, un jugador que tenga doble nacionalidad podrá ser llamado por dos Federaciones pero solo defender a una a nivel mayor.

Todo indica que será hasta el 2019 cuando tenga que tomar la decisión final, ya que por ser menor de 23 años, no será un amistoso, incluso a nivel mayor, sino solo un torneo oficial, el que le impida cambiar luego de opinión.

Estados Unidos no disputará torneos oficiales en 2018 porque no estará en el Mundial, como sí el Tri, aunque luce lejana la posibilidad de que vaya, si bien es del gusto de Osorio, aunque más como volante y no tanto como contención.

México lo podrá llamar para los Juegos Centroamericanos de Colombia en julio, aunque ese torneo todavía será considerado de categorías menores, pues regularmente lo disputan cuadros Sub 23.

La decisión de González es similar a la que en su momento tomaron jugadores como Édgar Castillo y Jesse González, quienes jugaron con México en selecciones menores pero luego optaron por Estados Unidos.

En ese sentido, en la FMF esperan que la decisión de la joya de Rayados sea a la inversa y que tras haber jugado con la Sub 20 de EE.UU., opte por el Tri a nivel absoluto.