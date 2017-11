Hugo González le muestra respeto al Atlas

Guadalajara

Rayados llegó a Guadalajara pensando en el compromiso de la ida por los cuartos de final de la Liga MX, en lo que será un compromiso lleno de dinámica y llegadas en ambas porterías.

El arquero de los regiomontanos, no se agranda ni mucho menos, más allá de que ellos llegan a este compromiso como líderes del torneo, en la Liguilla ya es diferente, se juega a matar o morir y la tabla general no juega, eso ya es historia afirmó el cancerbero de los de Monterrey, Hugo González.

"No, no aquí en la Liguilla todos sabemos que no hay rival débil, hemos visto muchas Liguillas en donde el octavo le pega al primero, entonces tenemos que estar bien concentrados y haciendo el futbol que hemos estado haciendo durante todo el torneo".

El ex jugador del América no le sacó la vuelta a la palabra obligación, ya que todo mundo sabe que los Rayados llegan como favoritos, por eso mismo tendrán que demostrarlo en la cancha.

"Obligación porque hicimos un gran torneo, tenemos que demostrarlo ahora en la Liguilla y bueno estamos conscientes de que el objetivo es el título, no hay más. Bastante fuertes, todo el torneo demostramos que somos el mejor equipo, ahora hay que seguirlo demostrando en la Liguilla para conseguir el objetivo principal que es el título".

¿En el interior del equipo se sienten favoritos?

"No nos sentimos favoritos, todos sabemos que la Liguilla es otro torneo, puede pasar cualquier cosa, hay que salir concentrados para hacer un buen futbol y no permitir que nos pase lo de la Liguilla pasada".

Por cierto, los norteños tienen ante sí la posibilidad de ir por la Liga y Copa y el portero señaló que la meta desde la pretemporada fue ganar todo y que ahora están cerca de dar un gran paso y eso los motiva al máximo.

"Es algo que nos ilusiona y lo tenemos en mente, desde que empezó el torneo, nos lo planteamos y hoy es una gran posibilidad que tenemos enfrente".

GPE