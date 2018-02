Nos falta intensidad y se nota: Antonio Mohamed

Guadalajara

Antonio Mohamed entrenador del Monterrey, fue claro en su postura y aseguró que no jugaron nada bien sobre todo en la segunda parte. El Turco mencionó además sobre la decisión que se vivió en el primer penal donde Nicolás Sánchez pidió lanzar el disparo.

"No no sé cambio, decidí que patee Stefan y después dije que patee Nico. La intensidad es algo que tenemos que recuperar, el equipo no se ve bien cuando no jugamos de manera intensa. Hoy jugamos un buen primer tiempo y mal segundo tiempo".

"El primer tiempo sí, el segundo no, tuvimos cuatro ocasiones de gol en el primer tiempo. El segundo no jugamos bien y eso se demostró en la cancha".

Sobre las deficiencias de su equipo fue claro y apuntó a la falta de intensidad.

"Lo que nos faltó fue movilidad e intensidad, estamos todos estáticos, el segundo tiempo no hicimos nada. El primer tiempo sí, pero el segundo no, lo tenemos muy claro".

Rayados continúa con las fallas desde los once pasos, sin embargo, el estratega argentino afirmó que se queda con lo positivo.

"Hoy ganamos con gol de penal, siempre hay que quedarse con lo último. Creo que es un tema psicológico, uno en el entrenamiento trata de elegir, pero no es lo mismo en el entrenamiento que en la cancha. Creo que el equipo estaba muy golpeado después de fallar el primer penal, es una excusa muy barata, pero es la verdad".

Carlos Sánchez vivió un nuevo partido en la banca y el técnico albiceleste habló fuerte y claro sobre esta decisión.

"Están jugando otros jugadores mejor que él, no me guío por la jerarquía sino por el rendimiento, esto no es de nombres es de hombres. No tengo problema para sacar a ningún jugador, el equipo está por encima del jugador".

"Yo le digo desde el principio y el que no lo acepte se va. El que no está dispuesto a la competencia interna no jugará. El que se enoja no juega y después debe desenojarse y ser capaz de sacar del once a Poncho. Por lo que tiene que hacer doble tarea, el equipo está bien en la interna y lo entiende, porque lo saben desde el principio. Yo les pregunté y el que no está de acuerdo no juega".

Por último se refirió además a la razón de que Arturo González no iniciará, cuando ha sido uno de los más importantes del torneo para La Pandilla. Además comentó el sentir por las críticas recibidas.

"Ponchó desde el día del Necaxa ayer recién entrenó, lo teníamos en la banca y hoy lo tuvimos por si se complicaba. Presenta una molestia en el empeine".

"El fútbol da para hablar muchísimo, nosotros somos los primeros que sabemos cuando jugamos mal. Hay que trabajar en lo que dejamos de hacer, la intensidad, la presión constante y alta. Somos conscientes de lo que hemos dejado de hacer y debemos mejorarlo".