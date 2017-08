"Jugador mexicano es obediente": Antonio Mohamed

Ciudad de México

El técnico de los Rayados de Monterrey, Antonio Mohamed, rechazó emitir alguna opinión sobre las palabras del técnico Paco Jémez, al referirse a que el futbolista latino es indisciplinado, pero en México el jugador es obediente y táctico.

"No escuché y no puedo opinar algo que no escuché, hay que oírla completa, pero el jugador mexicano es obediente, táctico y por naturaleza y por raza no para de correr, es lo que pienso del jugador mexicano", remarcó.

"Tengo 47 años, estoy hace 24 en México, tengo más de la mitad de mi vida, conozco siete u ocho generaciones de futbolistas, de enfrentarlos y dirigirlos, el jugador fue mejorando y ahora cualquier mexicano puede jugar en cualquier Liga del mundo, no por nacer en Cataluña eres más que por haber nacido en Tepito", expresó.

El estratega del Cruz Azul, Paco Jémez, comentó hace unos días que el jugador latino es talentoso, pero indisciplinado, lo que ha generado ya algunas reacciones, pero Mohamed rechazó profundizar.

Por lo pronto, el estratega sigue con los entrenamientos de su equipo dentro de la presente semana, en la cual no habrá actividad dentro de la Liga MX por la fecha FIFA.

El cuadro regiomontano no contempla hasta ahora algún partido amistoso por la pausa y sólo se concentrarán para el cotejo de la octava fecha del Torneo Apertura 2017, en la cual recibirán a los Rayos del Necaxa.