Solo hubo un equipo: Mohamed

Ciudad de México

Antonio Mohamed salió con la idea muy clara a la conferencia de prensa, donde solo hubo un equipo dominante en la cancha del Estadio Azul, y ese fue el suyo, Monterrey.

Al ser cuestionado sobre las oportunidades que generaron los dos equipos, el ‘Turco’ no tuvo empacho en afirmar que solo Rayados mereció salir con la victoria.

"No, me parece una falta de respeto (que le digan que cualquiera pudo ganar) si me dices eso, creo que jugó un equipo solo. Ellos patearon dos veces al arco, una porque teníamos jugador fuera que era Stefan Medina cuando vino el gol y otra fue un disparo de Méndez en la primera parte contra diez jugadas de gol nuestras, creo que el equipo fue muy superior al rival, tuvo las mejores opciones".

Incluso fue más allá en su crítica al Cruz Azul: "después del gol ellos se echaron para atrás, se conformaron y nosotros merecíamos la victoria, pero esto es futbol, no es de merecimientos sino de hacer los goles, y hoy tuvimos muchas claras que no aprovechamos y el arquero tuvo un gran partido, pero este es el camino que debemos seguir".

Mohamed también se dijo contento porque Rayados mantuvo su idea de juego y aseguró que por este camino lograrán entrar a la Liguilla por el título.

"Lo importante es la postura del equipo, que fue a buscar el partido, estoy muy contento por la actuación del equipo porque fuimos muy superiores al equipo rival. Me voy feliz porque el equipo hizo lo que tenía que hacer, lo demás es circunstancial porque nosotros vamos a estar en la Liguilla".