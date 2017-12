Mohamed aclara que no se va del Monterrey

Ciudad de México

Rayados seguirá contando con los servicios de Antonio Mohamed como su director técnico, así lo afirmó el propio estratega argentino ante los rumores de su posible salida del equipo.

"Mentira, si yo renuncio y abandono un proyecto me voy, no se renuncia hasta no irse. Es totalmente falso", dijo Mohamed en conferencia.

Para su próximo compromiso, donde disputarán el título de la Copa MX ante los Tuzos del Pachuca, Mohamed aseguró que les viene bien "jugar rápido" tras la Final perdida ante Tigres en la Liga MX.

"El equipo está bien, no está caído. Hicimos un duelo normal porque estamos tristes", mencionó 'El Turco' respecto al juego del pasado 10 de diciembre.

Antonio también firmó que la histórica Final Regia entre los dos equipos de Nuevo León, será la primera de muchas que le esperan a dicho estado en los próximos diez años, por lo que buscarán tomar revancha en el futuro.

"Es la primera de 10 años que muchas veces se van a enfrentar. Nos vamos a seguir enfrentando seguramente en este tipo de instancias, va a ser más común para la afición, el futbol da revanchas".

Finalmente, el ex jugador profesional informó que no habrá grandes cambios en la plantilla que alcanzó el liderato general de la competencia fuera de algunos "retoques".

"Posiblemente hagamos algunos cambios para retocar y generar una ilusión nueva en otros futbolistas, la cantidad de puntos y la superioridad que mostramos, me quedo con el camino recorrido y fue excelente", finalizó.