Mohamed difiere con cambio de posición de Jonathan González en el Tri

Ciudad de México

Antonio Mohamed difiere con la decisión de Juan Carlos Osorio de cambiar a los seleccionados de sus posiciones naturales.

“Si a ustedes los llevan a una charla a Harvard van a hablar en español, no los van a hacer hablar en francés”, expresó el técnico de Rayados durante una entrevista con ESPN Radiofórmula. ”Si a ustedes los llevan es porque hablan de una manera en su programa y se presta de una manera y no los van a llamar para que hablen de futbol americano. No les van a decir ‘¿por qué perdió Tom Brady’?".

Estos comentarios fueron en referencia al cambio que tuvo Jonathan González en el partido amistoso contra Bosnia del pasado 31 de enero, donde el jugador de Monterrey, normalmente alineado como contención, fue utilizado en otra posición por el estratega del Tri.

Dicho partido representó el debut de González con la selección mexicana.