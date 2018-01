Buscaremos otro jugador que cobre los penales: Mohamed

Monterrey

El estratega argentino Antonio Mohamed consideró que Rayados de Monterrey merecía la victoria en el partido en el que empataron sin goles con Xolos de Tijuana y lamentó que a sus jugadores les faltara contundencia ante la portería rival.

"Merecimos ganar y no pudimos convertir, para ganar hay que hacer goles y no tuvimos la capacidad; después, en el análisis el rival no pateó al arco, pero no tuvimos la capacidad para hacer los goles", declaró al término de este encuentro por la fecha tres del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX de futbol.

"Hubo un equipo que quiso jugar y el otro no, en otras ocasiones los goles los hacemos al principio y terminamos cerrando el partido, pero hoy no fuimos capaces", admitió.

Ante el hecho de que el delantero colombiano Avilés Hurtado falló un penal, el timonel dijo que ahora se dará a la tarea de encontrar un elemento que cobre ese tipo de faltas.

"Trabajamos en el futbol, a veces se falla y otras se hacen los goles; veremos después quién tirará el penal, veremos quién será más eficaz, es la posibilidad más clara que puede tener un equipo de anotar y fallamos, esperamos encontrar algún jugador que cobre los penales", declaró.

Antonio Mohamed dijo que en los entrenamientos el jugador no tiene problemas en la ejecución, pero que ya en un encuentro es distinta la situación por la presión existente.

Sobre la ausencia del mediocampista uruguayo Carlos Sánchez, el sudamericano dijo que simplemente es por la regla 9/9 imperante en el futbol mexicano y que en algunas ocasiones descansan algunos y en otras, les toca a otros elementos.