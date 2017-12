La directiva de Monterrey ya negocia con Vucetich

Ciudad de México

Tal parece que los días en el banquillo del Monterrey para Antonio Mohamed están contados, pues mientras aún es el estratega de La Pandilla, la directiva albiazul ya negocia con Víctor Manuel Vucetich una segunda etapa en la institución.

Después de haber perdido la Final regia ante Tigres el pasado domingo por la noche, los altos mandos de Rayados no quisieron perder tiempo y desde la primera hora del lunes contactaron a Vuce para comenzar a sondearlo y proponerle un posible retorno.

Una fuente allegada al ex técnico del Monterrey, multicampeón en una etapa del 2009 al 2013, confirmó a Multimedios Deportes lo anterior dejando en claro que solo quedó en un par de llamadas y las negociaciones siguen.

"Vuce recibió una llamada de la directiva de Rayados el lunes a primera hora. Los escuchó, intercambiaron puntos de vista y hasta tocaron algo del sueldo que pretendería ganar de darse su retorno. Le dijeron que es muy probable que Mohamed no siga y que mucho tiene que ver la Final de Copa del día 21. A grandes rasgos le preguntaron si estaría disponible para regresar y ahí quedó, no hubo un sí ni un no", reveló la fuente.

El ambiente en el seno Rayado no es el mejor luego de haber perdido el clásico más importante de la historia y ahondando a la falta de títulos en la era Mohamed, todo indica que la Final ante los Tuzos del 21 de diciembre serviría como despedida del Turco pase lo que pase.

Incluso Mohamed ha externado a sus allegados la posibilidad de que sea él mismo quien renuncie al final del juego ante Tuzos pues reconoce que no ha podido dar los resultados deseados en cuanto a campeonatos y preferiría tomar un descanso y volver a Argentina con su familia.

HOY REGRESAN AL TRABAJO

Mientras son peras o son manzanas, el plantel del Monterrey con el actual cuerpo técnico regresan este viernes a la actividad luego de cuatro días de descanso al haber perdido la Final el domingo.

Los jugadores están citados hoy para iniciar la preparación de seis días.