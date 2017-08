"El árbitro se burló de mis jugadores": Roberto Hernández

Ciudad de México

Nada se compara con una victoria y menos cuando cuentas con el modesto presupuesto de Morelia; sin embargo, ni el fervor por el triunfo ante Pumas y en CU, impidió a su entrenador, Roberto Hernández, que denunciara la actitud de Fernando Hernández, colegiado central del encuentro frente a Universidad Nacional y dijo en la conferencia de prensa post partido.

"Me voy muy satisfecho con el esfuerzo de mis jugadores, que siempre intentaron ganar", dijo al inicio de la tertulia, pero después reiteró: "Me traté de acercar al árbitro para preguntarle por qué agregó cinco minutos y me trató con prepotencia; mis jugadores me dijeron que se burló de sus apodos y me parece que no es correcto; los amenazaba con expulsarlo".