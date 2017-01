Nos anularon un gol válido: Marini

Guadalajara



En Morelia la molestia por el resultado ante Atlas va más allá de sus problemas porcentuales. Tras ser superados por los Zorros en la cancha del Estadio Jalisco, Pablo Marini señaló que le pareció injusto que el silbante les anulara un gol de Raúl Ruidíaz que hubiera significado el tres a dos momentáneo.



“En un momento equiparamos y tuvimos superioridad, cometimos errores que nos costaron dos goles e intentamos por todos lados. Creo que el gol que nos anulan fue válido y en un momento donde nosotros estábamos presionando y buscando el gol para empatarlo.



“No creo que hayamos salido así en el segundo tiempo (desconectados), pero creo que tuvimos descoordinaciones que nos costaron los goles. Cuando se corrigió pensamos que en el segundo tiempo estaríamos sólidos y no fue así”, sentenció.



Con el resultado ante los Zorros, Monarcas Morelia perdió el invicto en el torneo y de paso no podrá abonar unidades para aliviar su pesada situación porcentual. “La Monarquía” terminará la jornada cuatro en el fondo de la lucha por el no descenso.



MC