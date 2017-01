“Vamos a quedarnos en Primera”: Marini

Ciudad de México

Nunca le ha temblado la mano para aceptar una oferta de trabajo, por más que el equipo al que va a dirigir parezca desahuciado. Si Pablo Marini encuentra buenas condiciones, no le huye a la responsabilidad de dirigir a los clubes que están en problemas de descenso, es más, su trayectoria ha tenido ese sello, y a él le gusta el reto.

Actualmente, con Morelia, ocupa el último peldaño de la tabla de cocientes con un porcentaje de 1.1059. En el Clausura 2017 se definirá el cuadro que descenderá, y por ello, sabe, deben jugar a la altura de las circunstancias.

“La verdad que veo muy bien al equipo, de acuerdo a todo el trabajo que hicimos en la pretemporada, con mucha intensidad, con mucha comunión de la idea que nosotros propusimos, con la aceptación del plantel, aunque con la incertidumbre de un partido oficial, la cual la tenemos todos los equipos. En términos generales estamos muy satisfechos con todo lo que hemos hecho”.

¿Cómo van a manejar la presión, la cuestión anímica?

“El plantel es muy, fuerte tiene mucha jerarquía, hay muchísimo compromiso con la situación que se está viviendo, pero también con mucha responsabilidad, sin tanta presión que los perjudique en su rendimiento general. Eso nos tiene tranquilos a todos. Hemos hablado de eso constantemente, que la presión la debemos absorber nosotros dentro del campo para que ellos expresen su mejor versión dentro del campo”.

¿Este torneo lo viven diferente por ser el que marca el descenso?

“Es un compromiso extra, es una situación determinante que marca, constantemente se vive con esa presión, pero nosotros siempre tratamos de que el plantel esté liberado de esta situación, de modo que llegue el partido y se traten de hacer las cosas que necesitamos para ganar un juego”.

¿Cómo ha vivido esas situaciones del descenso con equipos anteriores?

“En general fue positivo, salvo lo conocido de Atlante, que no se logró el objetivo, pero tampoco tuvimos tanto tiempo para revertir, en un momento sí nos ilusionaba mucho, pero no nos alcanzó. El esfuerzo mismo general, en otros equipos de Argentina y Chile que nos ha tocado esa situación, hemos podido salir adelante, después hemos metido al equipo a Liguilla, como consecuencia de la suma de puntos que hemos podido lograr. Ese es el objetivo, el sumar una cantidad de puntos para salvarnos de esta situación de la porcentual y consecuentemente nos va a llevar a una Liguilla”.

¿Qué tan complicado es dirigir a clubes que pelean por la permanencia?

“Uno se fija también en el plantel que hay, no solo en la calidad futbolística, sino en la calidad humana, una situación similar es esta, que conocíamos a varios integrantes del plantel, a unos los hemos dirigido, a otros por jugar en contra. Nos encontramos con lo que nos imaginábamos, un plantel con mucha jerarquía en cuanto a lo profesional y con mucha calidad humana que hace que esto sea más sencillo”.

¿Cuál ha sido el reto más difícil en su trayectoria?’

“Creo que Veracruz, no pudimos lograr el objetivo deportivo que nos habíamos planteado, y hoy es Monarcas, que es una institución que no merece está en el lugar que está, es un plantel que no merece estar en el lugar que está, tenemos un compromiso muy fuerte para lograr que toda la gente de la ciudad de Morelia se quede tranquila y que el equipo permanezca en Primera División”.

¿Le costó aceptar Morelia en las condiciones en las que tomó las riendas?

“Obviamente que cuando llega el momento uno analiza muchísimas cosas, entre ellas el tener muy en cuenta dos o tres situaciones, como la fortaleza de la institución, la identidad que tiene el equipo con la ciudad y obviamente el plantel. No fue difícil, lo tomé con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, porque estoy seguro que vamos a conseguir el objetivo, a quedarnos en Primera”.

¿Se quedó contento con lo que le contrataron para el Clausura 2017?

“Fue extraordinario el trabajo que realizó la directiva para reforzar al plantel, hubo mucha comunión, fue muy fácil todo, las opciones que llegaron son extraordinarias, los jugadores que habíamos solicitado”.

¿Cuáles son los objetivos de Pablo Marini a corto plazo?

“Nosotros estamos muy ilusionados con que está situación del tema porcentual que es prioritaria, se empiece a resolver a medida que pasen los juegos, teniendo rendimientos altos para ganar los

juegos que nos corresponden y que los equipos involucrados no lo hagan, eso nos va a dar serenidad y confianza. Luego queremos estar en Liguilla para estar entre los ocho que puedan acceder a un título”.

¿Qué mensaje le daría a la afición de Monarcas?

“Que apoyen como vienen apoyando, que realmente vamos a crecer en el equipo, que estamos trabajando para lograr el objetivo que es permanecer en Primera División, y luego una cosa más importante”.