Los clubes invierten más que el gobierno

Ciudad de México

Cuatro de los 18 equipos de Primera División en el futbol mexicano ocupan Estadios propiedad de sus gobiernos estatales: Morelia, Querétaro, Puebla y Veracruz. El caso de León es tema aparte, pues recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Estadio Nou Camp de León, es propiedad de los empresarios Roberto Zermeño y Héctor González, no del Ayuntamiento de la ciudad.

En fin, ante la propuesta que se quiere hacer sobre que no exista más apoyo del gobierno para los equipos del balompié azteca, los directivos de equipos de Primera División han aclarado que al único apoyo es el comodato de instalaciones deportivas, lo que incluye estadios.

Como presidente del club de la Liga MX Monarcas Morelia, Álvaro Dávila afirmó a La Afición que el único trato que han tenido con el gobierno es por el préstamo del Morelos, pero que es a la directiva a la que le cuestan las remodelaciones.

"Ninguna situación es igual. Nosotros hemos tenido muy buena relación con el gobierno del estado, básicamente por el inmueble, que la verdad creo que nos ha costado más dinero que lo que pudiera pensarse, por todas las remodelaciones, el haber metido la iluminación, estamos en un arreglo de vestidores, de área médica, lo mantenemos a primer nivel. Ellos no nos cobran renta, pero si ellos arreglaran el estadio nos convendría más pagarles renta porque nos sale carísimo".

Asimismo, ratificó que no se debe satanizar estos nexos, puesto que, al menos en su caso, no entra ninguna otra aportación gubernamental al club. Además, mencionó que es importante lo que ellos hacen por el estadio.

"No se puede escandalizar. Hay diferentes circunstancias, no todos los equipos tienen el mismo relación con el Gobierno del Estado. No me atrevo a hablar de nadie más porque no sé de ellos. La nuestra es que tenemos el comodato del Estadio, que nosotros lo mantenemos en impecable estado y que no le cuesta ni un peso al gobierno, y que lo hemos hasta mejorado. Tener un inmueble abandonado o perdido no es bueno. Nosotros tenemos uno de los mejores estadios y nos cuesta. Esa es nuestra relación con el gobierno".

El año pasado de le preguntó a Carlos López Domínguez, aún en su cargo de presidente del Puebla, cuál era el apoyo que tenían del gobierno de Puebla, a lo que respondió que "el señor gobernador es un gran aficionado al equipo, el gobierno nos brinda el apoyo con las instalaciones, con el estadio, nos da las facilidades de jugar y entrenar ahí, es el gran apoyo que nos da el gobierno".

Desde hace muchos años, se ha destacado este nexo del conjunto de futbol. Sobre todo en la época de Mario Marín. Incluso, José Luis Sánchez Solá, quien era el entrenador de la Franja, reconoció que su jefe era el gobernador.

Carlos Hugo López Chargoy, ex propietario del extinto Jaguares, fue señalado por ser respaldado por el gobernador Manuel Velasco. Incluso, cuando llegó Moisés Muñoz al conjunto, procedente del América, se mencionó que el mandatario pagaría su salario.

En aquel entonces, se le contactó vía telefónica a López Chargoy para preguntarle sobre dichos rumores, a lo que contestó de manera contundente que "todos los sueldos son responsabilidad mía, yo les pago a todos, puedes hablar con Moisés o cualquier jugador y el que paga soy yo. Si yo tengo un apoyo del gobierno de Chiapas es en todo lo que son mis instalaciones, canchas, estadio, casa club, es donde el gobierno de Chiapas muy amablemente me lo presta, pero lo que son salarios es responsabilidad mía".

Del mismo modo, se le ha cuestionado a Fidel Kuri Grajales sobre la injerencia que pudiera tener el gobierno en su club, a lo que respondió que "el Estadio lo tengo yo en comodato, es del gobierno del estado, pero todo lo que se le hace al estadio lo mantengo. Es un estadio que se estaba cayendo, y pueden ver en que se mantiene, es mucho dinero el que se le invierte para tenerlo en buenas condiciones para el equipo, para que los veracruzanos vengan al estadio".

Una publicación política mencionó que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, solía beneficiar a los equipos deportivos del puerto, por supuesto, incluido el de futbol.

Otro caso es el del Pachuca, mismo que desde hace tiempo ha sido señalado por los beneficios que ha obtenido de los mandatarios del Estado, lo que incluye la obtención de terrenos.

Ante esto, Jesús Martínez, dueño de los Tuzos, dijo hace unos días que "yo no me he llevado un solo centavo, aquí está invertido con hechos, con fuentes de empleo, con generación de turismo, con generación de riqueza. Está dentro de la ley donarle a una empresa que está haciendo un bien para la educación, para el deporte y para que los niños los tengamos alejados de los vicios".

FUTBOL PARA LA AYUDA SOCIAL

El apoyo del gobierno también se ha dado en la Liga de Ascenso. Según versiones, de manera más fuerte que en la Primera División. Sin embargo, la inversión del erario público no es para escandalizarse, señaló vía telefónica José Luis Sánchez Solá, quien fue técnico del Puebla y de Correcaminos de la UAT, dos cuadros que han sido ligados al gobierno de sus respectivos estados.

"Los gobiernos tienen que dar salud, educación, infraestructura, pero también tienen que crear diversión, y eso me queda claro porque lo he vivido. Estuve ocho meses en Ciudad Victoria, no se ahora, pero era muy conflictiva, en ocho meses, gracias al futbol no se habló de degollados, no se habló de granadas, no se habló de matanzas más que de futbol", dijo.

También, indicó que, "a los estados les conviene tener un estado profesional de Primera División, si no se puede, pues de Liga de Ascenso, los gobiernos deben estar inmiscuidos en el desarrollo del deporte, siempre y cuando no se preste a tranza, a cosas turbias. El Pachuca hoy es grande, tiene una Universidad, muchos campos, beneficia a muchos niños para que jueguen futbol, pero lleva muchos años con un partido político, y de ahí se ha agarrado, pero para bien, ojalá todos los equipos hicieran lo mismo".