Laínez, como ‘pez en el agua’; añora el debut en primera

León, Gto.

Apenas vivió su segundo entrenamiento con la playera de los Esmeraldas de León y Mauro Laínez ya se siente aceptado y respaldado por el grupo.

Es por ello que el juvenil no puede evitar la alegría de pertenecer a un conjunto de Primera División, esto aunado a la ilusión de poder cumplir el sueño de por fin poder jugar en la primera división del futbol mexicano.“La verdad es que todos me han tratado bien, todos son buena gente y me han tratado y arropado de buena manera y la verdad es que me siento muy contento, vamos a hacer las cosas bien, yo quiero ser campeón con el equipo de León.

Yo creo que ya estar en un equipo de primera división la competencia es más fuerte, pero estamos preparados para eso y más y competir de tú a tú sanamente con mis compañeros y que sea un equipo unido y que se logren grandes cosas”, mencionó el juvenil, quien manifiesta saber a qué equipo llega y sobre todo la historia que ha forjado en el futbol mexicano ya que tiene un historial ganador.

“Yo voy a trabajar cada día para ser el mejor, estoy agradecido por estar en el club en el que estoy la verdad es que estor en un club ganador y vengo a darlo todo a hacer al Club León más grande de lo que ya es”.

El equipo León terminó el entrenamiento del día martes y después tomó el desayuno en el hotel de concentración para posteriormente arribar al autobús que los trasladó a su destino en Pachuca, donde este miércoles se llevarán a cabo los exámenes médicos.

Los Esmeraldas tendrán así, su primera parte de la pretemporada y la cual culminará el día 14 de junio.

ALDO MAGAÑA JUGARÁ EN COSTA RICA

Uno de los juveniles que esperaba tener una oportunidad con el primer equipo es el centro delantero Aldo Magaña; el torneo pasado participó con la categoría sub 20, y siendo el goleador del equipo tenía la esperanza de ser parte del cuadro de Javier Torrente, sin embargo ante la decisión de contratar a Maximiliano Cerato y Álvaro Ramos echó todo por tierra, es por ello que Magaña buscará una oportunidad en el equipo Guadalupe de Costa Rica, el cual antes era conocido como Belén, conjunto que sostiene una asociación con la empresa deportiva Somnus propiedad de los hermanos Flavio y Duilio Davino.