En pleno entendimiento, la dupla Boselli-Pereyra

León, Gto.

Desde la Jornada 1 de la Copa MX, el argentino Jorge Pereyra levantó la mano para ser el centro delantero titular del equipo de León al lado de Mauro Boselli. El pampero en aquel duelo contra los Alebrijes de Oaxaca se convirtió en el jugador destacado al marcar dos goles y poner la asistencia para el gol 93 de Mauro Boselli.

Pereyra Díaz, apareció cómo titular ante Toluca donde nada pudo hacer para evitar la derrota de los Esmeraldas. Pero contra Cruz Azul las cosas cambiaron pues tuvo participación en aquel gol que Burbano marcó para poner los cartones 1-1 en aquel momento. El pampero volvió a aparecer como titular ante Necaxa en donde por fin logró estrenarse como goleador en la Liga MX.

Hoy espera tener una mayor continuidad en su trabajo como centro delantero, lugar que comparte junto a Mauro Boselli, con quien ha comenzado a tener un buen entendimiento dentro del área por lo que se espera que en las próximas jornadas puedan desarrollarse como una pareja goleadora.

"Ahora me vengo sintiendo muy bien, la verdad me habla mucho y yo también le pregunto de cómo nos movemos dentro de la cancha cuando se tiene la pelota y cuando no, y Mauro me está ayudando mucho y ojalá podamos seguir así y convertir muchos goles más", comentó el rompe redes, quien agregó; "En la semana él me había dicho que cuando venga el centro si él no puede cabecear que esté atento porque me las va a bajar y así fue como él me habla mucho, yo también le pregunto muchas cosas, es la comunicación que tiene que haber entre cada jugador para sacar la mayor ventaja dentro de la cancha".

Por ahora León entre copa y liga acumula tres partidos sin derrota, algo que debe comenzar a darse de maneta continua, pues entre más lleguen los buenos resultados el equipo del bajío se asentará mejor en el terreno de juego, la prueba para seguir por el buen camino será este miércoles cuando León busque su calificación a la ronda de cuartos de final de la Copa MX ante Veracruz.

"Nosotros estamos trabajando muy bien y estamos dando el cien y más del cien por ciento casi todos los jugadores y creo que eso después se refleja en los resultados, el comienzo no fue bueno, pero ahora todos estamos corriendo, todos estamos metiendo y como te digo, este partido tenemos que sacar un buen resultado para seguir con buena racha y acostumbrarnos a ganar", finalizó Pereyra.