Carlos Briseño encabeza el inicio de temporada de XFL

CIUDAD DE MÉXICO

La temporada 2018 de XFL inicia el viernes por la noche con nueve combates profesionales de artes marciales mixtas en la Carpa Astros de la Ciudad de México. La cartelera será estelarizada por Carlos Briseño y Edgar Díaz en un combate de peso pluma a tres asaltos.

Con récord de 7-0, esta será la primera vez que el peleador de Bonebreakers encabece un evento: “Me siento muy emocionado, yo esperaba este momento desde hace mucho tiempo. He estado trabajando muy duro para esto y siento que me lo merezco. Voy a ir a demostrar todo lo que he aprendido, estoy muy feliz con esta oportunidad”, comentó.

Para su compromiso, Briseño entrena de dos a tres sesiones todos los días en el gimnasio situado en el centro de la Ciudad: “Me dedico completamente a esto, sólo estoy metido en las artes marciales mixtas, enfocado en mi rival y en el evento, trabajando muy duro para salir con la victoria”. Este es un paso hacia una de sus metas, que es “ser campeón en una de las promotoras mejor consolidadas en el país”.

“Las fortalezas con las que cuento de frente a este combate son que entreno demasiado duro y que soy un peleador completo”, explicó el actualmente invicto, quien ha ganado sus últimas tres victorias por decisión unánime, aunque no es extraño a las finalizaciones por sumisión o nocáut.

Recientemente, Augusto Montaño fue nombrado el instructor en jefe de la academia en la que Briseño realiza sus entrenamientos: “’Dodger’ me ha apoyado bastante como nuevo head coach, es una persona que me motiva mucho”, comentó el peleador sobre esta nueva etapa en el gimnasio.

La noche del viernes, cuando esté en la jaula, lo acompañarán en la esquina Leonardo Rodríguez, Miguel Menchaca y Fernando Salas, todos miembros del equipo Bonebreakers y compañeros de entrenamiento del peleador mexicano, quien buscará mantener activa su racha de victorias.



XFL 37

Viernes 13 de abril

Carpa Astros