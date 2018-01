WWE despide a Enzo Amore, acusado de violación

La World Wrestling Entertainment (WWE) rompió relaciones laborales con el luchador Enzo Amore, acusado este lunes 22 de enero de violación.

Aunque la empresa de lucha estadunidense decidió suspender al excampeón en el marco del 25 aniversario de RAW, fue el día de hoy cuando se tomó la decisión de despedirlo, luego de que una mujer lo acusara de abusar de ella sexualmente el pasado mes de octubre.

De acuerdo a la víctima, ella fue violada bajo el influjo de estupefacientes, después de convivir con él junto a dos de sus amigos.

WWE has come to terms on the release of Eric Arndt (Enzo Amore). https://t.co/iagk1311eD