Phenomenal AJ Styles conquista la Arena Ciudad de México

Ciudad de México

Se llevó a cabo el evento de WWE Live Tour, donde se disputaron cuatro luchas de campeonato



El evento estelar de la noche fue la contienda por el cinturón de la WWE entre Jinder Mahal y el campeón, AJ Styles. El retador fue el dominante en la mayor parte de la lucha, pero no supo aprovechar sus castigos y 'The Phenomenal' aprovechó la situación para aplicar su movimiento final y el conteo de tres sentenció a Jinder.



Otra de las luchas más aclamadas fue la de Randy Orton contra Rusev, donde el 'Asesino de leyendas' se llevó la contienda con un contundente RKO.



Los cinturones en pareja fueron defendidos con éxito por The Usos, que libraron una batalla de tres parejas contra The New Day y Shelton Benjamin con su compañero, Chad Gable.



El luchador mexicano, Sin Cara, tuvo la oportunidad de llevarse el título de los Estados Unidos en una lucha de 4 esquinas. Tras un buen combate del nacional, puso sobre la lona a Dolph Ziggler y justo antes de rendir al oponente, el poseedor del cinturón, Baron Corbin, sacó del ring a Sin Cara y retuvo su presea.



Charlotte Flair, hija de la leyenda Ric Flair, defendió con éxito su Campeonato contra Natalya, en una lucha que dominó la retadora. Flair no perdonó una distracción de Natalya y con un rompe caras ganó la batalla.