World Outgames 2017: Los juegos de la comunión

Miami fue elegida como la sede de los World Outgames 2017, y está preparada para la primera ocasión que los juegos se desarrollarán en los Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS: Atletas mexicanos, listos para los World OutGames.

Los World Outgames se celebran cada cuatro años, al igual que los Juegos Olímpicos, y fue en Amberes, Bélgica 2013 que se dio el anuncio de la sede que éste año albergará la fiesta deportiva, cultural y social en 10 días (del 26 de mayo al 4 de junio).

Excited to host these fabulous cultural arts events during World OutGames Miami! Tickets and more info at https://t.co/Oa0DeTZFwC, pic.twitter.com/ocDzcUEbm2