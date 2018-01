Walt Disney World Marathon, un fin de semana mágico para atletas

Ciudad de México

Por vigésimo quinto año consecutivo, se efectuó el Walt Disney World Marathon Weekend, un evento dedicado para los amantes del atletismo y la magia de la empresa de entretenimiento estadunidense. Del 4 al 7 de enero del 2018, se llevarán a cabo diversas carreras alrededor del famoso parque de diversiones ubicado en Orlando, Florida.

Entre las actividades del acontecimiento deportivo se encuentran: un maratón, un medio maratón, una carrera de 10 kilómetros y otra más de 5 kilómetros. Las cuales, se realizan con un tema y día específico; asimismo, tienen lugar en las cuatro áreas temáticas de Disney World: Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom y Disney's Hollywood Studios.

Las competencias son para todo el público, además, tienen sus medallas y equipamientos distintivos de la carrera; mismas donde los participantes pueden convivir con los personajes más enigmáticos de Disney.

El jueves 4 de enero se desarrolló la carrera 5K; de igual forma, el viernes 5 de enero se ejecutó la carrera 10k; el medio maratón se corrió este sábado, para cerrar las celebraciones el domingo con el maratón.