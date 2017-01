Viuda Alegre se robó la principal sabatina

Ciudad de México

Parecía un paseo por la lomita para Cuencame, la alazana se fue en punta y no soltó el puesto. En la mayor parte del recorrido que fue pactado a seis furlongs de distancia (1207.01 metros), se impuso con parciales de 22.4 segundos en el cuarto de milla y 46.0 en la mitad sobre arena normal.

Por fuera, en la recta de atrás su compañera de establo, Viuda Alegre bajo la bota de Enrique González; escalonaba a sus opositoras con suficiente potencia para colocarse en el derecho en los primeros lugares, a media recta definitiva ya ocupaba el tercero, le peleó a Jumar de Cuadra Gama para luego ir por la puntera, su compañera de cuadra.

Viuda Alegre con un extra de energía logró un remate fulminante para Cuancame, la venció en el madero de meta con estupendo rebase a la que parecía cómoda en su trayecto, medio cuerpo de ventaja mostró la placa del photofinish para llevarse la carrera estelar de esta noche con tiempo final de un minuto, once segundos, tres quintos y darle a la Cuadra J-A el primero y segundo, luego llegó Jumar y Take Two de Cuadra San Jorge cerró cuarta en la pizarra.

La colorada oscura de cuatro años criada en E. U. por Serendipity Farm, entrenada por Marciano Ponce Ramos, hija de U S Ranger en Tell Me Twice por Harian's Holiday favorita entre los pronosticadores sumó una cuarta victoria en campaña de 14 carreras en Las Américas y posee cinco segundos lugares.

También participaron; Iczotitla de Cuadra G. L. su compañera Intrépida y Jordana propiedad de Cuadra San Jorge.

Pegasus World Cup

Arrogate montado por Mike Smith se quedó con la carrera millonaria disputada hoy en el ovalo de Gulfstream Park en Miami, con amplia victoria venció para llevarse una de las carreras más ricas del mundo; 12 millones de dólares en premios.

California Chrome, favorito por ser el ejemplar con más ganancias en la justa; con la monta habitual de su jockey, el mexicano Víctor Espinoza recién galardonado en México con el Premio Nacional Al Deporte, decepcionó a sus seguidores, no entró al tablero. Semanas antes se anunció que esta sería la última carrera para el "caballo del año 2015 y 2016" en los Estados Unidos.