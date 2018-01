Conoce a la sexy campeona alemana de ciclismo artístico

Ciudad de México

Viola Brand es la actual campeona alemana de ciclismo artístico y bicampeona mundial en esta misma disciplina, quien se colgó la medalla de plata en el pasado campeonato mundial de ciclismo artístico.

Además de competir a nivel profesional, la alemana de 25 años comparte, A través de sus redes sociales, tales como Instagram y Facebook, videos sobre sus rutinas, las cuales lleva a cabo en diferentes locaciones de la ciudad de Stuttgart.





"Es un deporte tan grande y especial que quería comenzar. Es tranquilo, estético, elegante pero también impresionante y fascinante. Y necesitas muchas habilidades diferentes para tener éxito", dice la alemana en su perfil en el sitio Fuelixir.

Viola Brand comenzó a despeñarse en el ciclismo artístico en el 2000; en casi ocho años en desempeñándose de manera profesional, la joven ha sido campeona alemana y de Europa en dicha disciplina; también ha sido subcampeona mundial, además de obtener buenas posiciones en otras competencias internacionales.

"El ciclismo artístico me enseñó mucho desde muy joven y no sé quién sería sin él. A través de este deporte, obtuve mucha disciplina, voluntad para alcanzar mis objetivos y también me mejoró en todas las cosas que hago", afirma.

Por otro lado, admite que actualmente la UCI no ha otorgado mucho apoyo e interés al ciclismo artístico, haciendo referencia a que el presidente del organismo estuvo en Stuttgart durante los campeonatos mundiales del 2016.





"El presidente de la UCI estuvo en Stuttgart en los campeonatos del mundo de 2016 y estaba muy entusiasmado con la disciplina, pero en general tengo que admitir que no hay mucho apoyo de la UCI", sentenció.