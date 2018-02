Victoria Cruz Romano, de las mejores atletas de Puebla

Puebla

A la edad de tresaños fue su primer acercamiento al mundodel karate, de la mano de su papá, su primer entrenador; quince años mástarde, Victoria Cruz Romano,estudiante de la Facultad de CienciasQuímicas de la UAP, fue reconocida como una de las mejores atletas dePuebla, al recibir el Premio Estatal delDeporte 2017.

Este galardón lo obtuvo gracias a sus buenos resultados en varias competencias de esta disciplina,durante 2017, como el Panamá OpenInclusive Tournament, medalla de oro en la categoría de Kata individualFemenil U21; y plata en Kata Individual Femenil Junior, en el XXVIII Campeonato Panamericano de KarateCadetes, Junior y U21 (PKF), en Argentina. En la Olimpiada Nacional JuvenilConade 2017 se llevó el oro en KataIndividual Femenil (18-20 años) y participó en el X World Karate Championships Cadets, Junior & U21, en España, afinales de año.

En días pasados, participó en el Primer Campeonato Nacional Selectivo Juvenil y Categoría Mayor2018, en el que obtuvo el segundo lugar en Kata Individual Femenil U21 y eltercer lugar Kata Individual Femenil categoría Mayor. En la inauguración deesta competencia fue reconocida como una de las mejores atletas del año por parte de la FEMEKA.

Nacida en el seno de una familia acostumbrada a practicaresta disciplina (sus papás se conocieron mientras practicaban karate), a loscuatro años ingresó al Dojo de Karate Dodel Complejo Deportivo Universitario y de Alto Rendimiento (Comde) de la UAP,lugar que se ha convertido en su segunda casa y que le permitió descubrir unade sus grandes pasiones.

A los once años participó en su primera olimpiada en la Ciudad de México en la que obtuvo dos medallas de plata, en lasmodalidades de kata y kumite, las primeras de una larga lista de preseas que haganado en las diversas competencias, tanto nacionales como internacionales.

En las olimpiadas nacionales en las que ha participado haganado seis medallas de oro consecutivas,una por año, y tres de plata; además, a partir del año 2012 forma parte de la Selección Nacional de Karate, lo que leha permitido competir en campeonatoscentroamericanos y panamericanos, así como dos participaciones en mundialesjuveniles, en 2013 y 2017.

Sin embargo, su camino en esta disciplina no ha sidosencillo, ya que al principio no contaba con la flexibilidad, resistencia y velocidadnecesarias, lo que le dificultódesenvolverse como sus demás compañeros en los combates. Esta situaciónhizo que por poco abandonara el karate, pero gracias al apoyo y consejos de supapá no se dio por vencida, y junto con sus entrenadoras siguió practicando conmayor esfuerzo, hasta llegar aconvertirse en una de las mejores.

TE RECOMENDAMOS: Entrega gobernador Premio Estatal del Deporte.

Para Victoria el karate es más que un deporte: “Es un estilo de vida que te inculca valores,te enseña a organizarte, a respetarte y a los demás. Te muestra la jerarquía dela vida y es un arte, ya que a través de la kata (formas al aire) puedestransmitir sensaciones, si te concentras y lo disfrutas, los demás pueden llegar a sentirlo”.

La joven de 18 años entrena seis días a la semana, de dos atres horas, además de acudir a sus clases en la universidad, por lo que enocasiones la labor es ardua. A pesar de todo, ha logrado encontrar un equilibrio entre su vida académica y deportiva.

Sus habilidades no solamente se limitan al karate, ya quetambién es buena en las Matemáticasy desde adolescente tuvo interés por lo que ocurría con los procesos químicos ybiológicos, razón por la que decidió estudiarla Licenciatura en Química, carrera que disfruta mucho y que la hace feliz,porque le da la oportunidad de descubrir nuevas cosas.

Actualmente se prepara para futuras competencias, como la Universiada Estatal de Karate Do 2018,que tendrá lugar el 23 de febrero, en el Dojode Karate Do del Comde de la UAP; o el CampeonatoCentroamericano y del Caribe de Karate 2018, que se realizará en la ciudadde Barranquilla, Colombia, del 18 al 25 de marzo, entre otras.

Su constante esfuerzo y dedicación han permitido a Victoriatrascender sus propios límites y enfrentar nuevos retos. “Una de las másgrandes satisfacciones es salir del tatami y que las niñas pequeñas te vean con ojos de ilusión y te digan ´yoquisiera ser como tú´, o bien ´ojala pueda llegar a hacer lo que tú haces´,porque antes yo era como ellas, veía de la misma forma a las competidoras ysoñaba ser así, y el hecho de que ahora yo sea la que inspira a las futurasgeneraciones, es el mejor regalo que mepuede dar el karate”.

AMV