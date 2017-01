Vanessa Zambotti habla de su futuro profesional

Ciudad de México

La judoca mexicana Vanessa Zambotti aún tiene planes de continuar su carrera deportiva por lo menos un año más, así lo aseguró a La Afición durante la presentación de la tercera edición de la carrera de la Fundación contra el cáncer de mama (FUCAM).

“Estoy decidida a que este va a ser el último año de mi carrera deportiva. Todavía no está bien definido qué es lo que vaya a hacer”, detalló la chihuahuense de 34 años de edad, que espera el alta médica tras una cirugía en el dedo anular de su mano derecha, un resultado clave para que pueda tomar su decisión.

Sobre su vida cuando llegue el retiro, Zambotti señaló que, si bien no le gustaría entrenar, no es una posibilidad que deba descartar, pues quisiera seguir en esta disciplina el mayor tiempo posible. “No me gustaría ser entrenadora pero ‘nunca digas nunca’, no ha sido mi sueño pero me gustaría ayudar al deporte del judo; podría tener un gimnasio, pero no dar clases, sólo poner mi gimnasio y administrarlo”, finalizó Vanessa, que competirá en la categoría de mil 500 metros de caminata de la FUCAM este 29 de enero.