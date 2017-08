"Un Mundial no cambia lo que conseguí": Bolt

Londres

El jamaicano Usain Bolt, el mejor atleta de todos los tiempos, que se retiró el sábado tras una triste final en los relevos de 4x100 metros del Mundial de Londres, donde cayó lesionado, afirmó este domingo que el evento, que cerró con un bronce en 100 metros, no empaña su carrera.

"Un Mundial no cambia lo que hice. Tras perder la final de 100 metros, alguien vino y me dijo que Muhammad Ali también perdió su última pelea, por lo que no quiero estresarme con esto. He mostrado mis credenciales durante mi carrera por lo que perder mi última carrera no va a cambiar lo que conseguí en el deporte", afirmó Bolt este domingo en rueda de prensa.

"He demostrado que trabajando duro, todo es posible. Mi lema es que todo es posible. Esto demuestra que todo el mundo deben intentar las cosas. Personalmente creo que es un buen mensaje para los jóvenes. Si puedo dejar esto a las jóvenes generaciones, creo que será un buen legado", añadió.

El jamaicano de casi 31 años afirmó que no lamenta no haberse retirado tras los Juegos Olímpicos de Rio-2016, como había anunciado en un primer momento, en el momento álgido de su carrera, ganando su enésimo triplete de oros en 100, 200 y 4x100 metros.

"No lo lamento. Estoy bien en ese sentido. Mis seguidores querían que siguiera un año más. Sin ellos no habría conseguido lo que conseguí a través de los años. Pude venir aquí y ofrecerles una función más y eso es suficiente para mí. Es todo lo que quería", señaló.

"Ahora estoy deseando sentirme libre. Toda mi vida ha sido el atletismos desde que tenía diez años. Todo lo que conozco son las pistas. Necesito divertirme y relajarme un poco", explicó.