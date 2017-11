Ciudad de México

Después de estar un año dentro del anonimato por diferentes cuestiones personales y extra deportivas, Uriel Adriano regresó a la selección nacional donde ahora buscará ese sueño olímpico que se le escapó después de conseguir el campeonato mundial en el 2013.

El jalisciense obtuvo el derecho de volver a los entrenamientos que realiza el conjunto mexicano en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), luego de ganar el Campeonato Nacional realizado el fin de semana pasado en Monterrey.

“Mostré que aún tengo nivel competitivo para representar a mi país, la gente no sabe cuánto me costó volver a regresar en esta condición y luego de ser campeón del mundo en el 2013. No tener el apoyo de nadie, pero aquí estoy de nuevo donde demuestro que hice un buen trabajo después de estar más de un año sin pelear”, declaró Uriel Adriano.

Después de ganar ese título mundial y lograr el Premio Nacional de Deportes en ese mismo año, en el Grand Prix final de Querétaro Uriel sufrió una fuerte lesión en la pierna izquierda, la cual lo mandó al quirófano, y desde ese momento vino el debacle del deportista.

Al no recuperarse al cien por ciento, Adriano solo participó en el 2015 en tres competencias, el Mundial de Chelyabinsk, donde se quedó en los cuartos de final, el Abierto de Bolivia, donde consiguió la plata, y el Grand Prix de Moscú, donde perdió en primera ronda.

Posteriormente resintió la lesión en la rodilla izquierda y ya no pudo ir en busca del boleto olímpico en el Grand Prix final de la Ciudad de México del 2015, y en su lugar fue René Lizárraga, pero el taekwondoín no logró el objetivo. Por lo tanto, Adriano se quedó sin cumplir el sueño de estar en una magna justa.

El año pasado regresó al tatami, aunque solo estuvo en dos competencias internacionales, el Abierto de España (plata) y el Abierto Panamericano de Querétaro (plata), tras este último evento, Adriano desapareció y fue en el Abierto de Canadá de este año donde volvió a pisar el área de combate y el podio, luego de colgarse la plata.

“Mi familia me apoyó para seguir adelante, además el Ejército Nacional, quien me ha dado el mejor respaldo, luego de mandarme al Abierto de Canadá donde fue mi primer fogueo internacional tras mi ausencia en el tatami. Me tuve que pagar algunas cosas al no tener el apoyo ni de mi estado, pero ahí están los resultados y quiero seguirlos dando”, mencionó el taekwondoín de 27 años de edad.

Tras lograr el título nacional, Adriano se ganó el derecho de pertenecer de nueva cuenta a la selección, además de ir en busca del boleto para los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, a realizarse en Barranquilla 2018.

“Soy un competidor más maduro, estoy en el punto, y a pesar de mis dos lesiones en la pierna sigo pateando con la misma y con la que siempre sumo puntos. Me siento con buena experiencia, con buena edad, 27 años, y con todas las ganas de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ganar. Ahorita lo primero es empezar el ciclo de nuevo con los Centroamericanos, después con los Panamericanos, y posicionarme de nuevo dentro de los seis primeros del ranking olímpico y mundial”, manifestó Adriano.

El taekwondoín se encuentra actualmente en la posición 63 del ranking mundial en menos de 80 kilogramos, mientras que en la modalidad olímpica, en ese mismo peso, se sitúa en el lugar 63.

“Estoy listo para trabajar al cien por ciento con el equipo mayor, salir a competir y ganar más medallas para mi país. Conozco a todos los entrenadores nacionales, quienes estuvieron compitiendo conmigo cuando ellos estaban en su etapa de atleta, y espero que ahora me respalden, como en su momento lo hice”, precisó.