Arranca Universiada Metropolitana 2018

Torreón, Coahuila

En el gimnasio del Multideportivo Oriente de Torreón, fue inaugurada la Universiada Metropolitana 2018, en la cual participan más de 20 Instituciones superiores de La Laguna.

Con la presencia del Alcalde de Torreón Jorge Zermeño Infante, Moisés Arce Daher, director del Instituto Municipal del Deporte, Ricardo Calderón Limón, Presidente de la Asociación Deportiva Universitaria de La Laguna (ADUL), además de directivos y coordinadores deportivos de las universidades participantes se llevo a cabo la ceremonia inaugural de esta Universiada.

2000 deportistas son los que estarán viendo acción en el Fútbol soccer femenil y varonil, básquetbol y voleibol varonil y femenil, softbol, béisbol, tochito, futbol uruguayo en las dos ramas, atletismo, ajedrez y tenis.



Al lugar se dieron cita una buena cantidad de jóvenes estudiantes quienes desfilaron en esta ceremonia representando a sus colores.

El Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, ofreció un mensaje de motivación a los jóvenes, "Que mejor ver jóvenes estudiantes quienes intercalen las aulas con las canchas, eso es lo que nuestra comunidad necesita cada día, gente sana y con carácter para competir en todos los rubros".

Posteriormente Zermeño Infante hizo el saque inaugural de baloncesto con el cual iniciaron de manera oficial los encuentros.

TOCHITO

JORNADA 1

Sede Tec. de Monterrey

13:00 ITESM vs Vizcaya

13:00 UANE vs UAL

14:30 UVM vs Tec. Laguna

14:30 ULSA vs UAD Laguna

