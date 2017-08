UnderArmour lanza campaña a favor de la mujer

Ciudad de México

La marca deportiva UnderArmour anunció el lanzamiento de la campaña denominada UnlikeAny (Sin igual), la cual tiene como objetivo mostrar las hazañas deportivas de un variado grupo de atletas femeninas alrededor del mundo, las cuales son homenajeadas a través de esta iniciativa.

La campaña promueve el talento y los logros de deportistas como la bailarina Misty Copeland; la corredora de fondo; Alison Désir; la velocista Natasha Hastings, Jessie Graff, doble en películas de acción; la campeona de Taekwondo, Zoe Zhang, así como Lindsey Vonn, campeona mundial de esquí alpino.

"La marca lanza la campaña a nivel global, llamada 'Unlike Any', que hoy se presenta en México, la cual es completamente dirigida a las mujeres, para potencializarlas y a honrar las historias de éxito de cada una de ellas. Nuestro objetivo como marca es hacer mejores a los atletas, difundir el deporte y la activación física, y a través de esta campaña, mostramos la forma en cómo vamos a apoyarlas para que logren sus éxitos", dijo Mara Niño, Brand Marketing Manager de UnderArmour México a La Afición.

En el acto se celebró, junto a quince atletas, mismas que fungirán como embajadoras de esta campaña, una activación física, que tuvo como objetivo mostrar oficialmente el lanzamiento de 'Unlike Any' y de sus accesorios que se estarán lanzando al mercado; dichos ejercicios duraron alrededor de media hora.

"Como a nivel global se está mostrando, hoy tuvimos la oportunidad de compartir con mujeres exitosas en todo ámbito, no sólo en el deportivo, sino en el de los medios de comunicación. Estamos muy orgullosos de poder mostrarles el lanzamiento oficial de esta iniciativa. Esta es una iniciativa para que toda mujer busque diversas formas de experiencia deportiva, para eso hemos creado esto, para responder a la constante evolución de sus necesidades, seguiremos llegando cada vez a más consumidoras y expandiendo este segmento de negocio en rápido crecimiento", comentó Mara Niño.

Una de las asistentes a este evento fue Jackie Nava, la ex campeona mundial de boxeo, quien también dio sus impresiones sobre esta nueva campaña: "Todo lo que implique actividad física y promocionar el deporte, para hacerme sentir bien conmigo misma, será bienvenido. Yo soy parte de esta iniciativa, de este proyecto, me han apoyado desde hace tres años y la verdad estoy muy contenta de que estén promoviendo este tipo de actividades para motivar a más mujeres a que se den cuenta que pueden lograr muchas cosas", dijo la ex boxeadora a La Afición.

Esta campaña cuenta con una serie de vídeos para retratar a las mujeres representativas de esta campaña en sus prestaciones atléticas. Asimismo, la iniciativa seguirá expandiéndose y contará con más de 200 contenidos en plataformas digitales y en redes sociales.