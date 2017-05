Ultramaratonista corre con 65% de quemaduras en el cuerpo

Ciudad de México

Turia Pitt es una mujer australiana poseedora de una gran belleza, comenzaba una carrera como modelo, además de tener estudios en ingeniería de minas, factores que le deparaban un futuro muy exitoso. Su vida profesional iba viento en popa.

Sin embargo todo esto dio un giro inesperado en el 2011, cuando Pitt participó en un ultramaratón en Australia; en dicha competencia, un fuerte incendio se le atravesó durante su recorrido, el cual le dejó graves quemaduras en el 65% de su cuerpo a la entonces modelo y atleta de 24 años.

Luego de estar un mes en coma, de perder la capacidad de utilizar siete dedos, de casi 200 operaciones y de más de dos años en el hospital, Turia Pitt logró esquivar a la muerte, sin embargo, el proceso posterior, fue bastante difícil para ella, ya que requirió de un exhaustivo trabajo psiquiátrico y psicológico. Cada mañana, al despertarse, Pitt tomaba el espejo y se daba cuenta que jamás volvería a modelar, pero sobre todo, tras los dicho por los médicos, jamás volvería a correr.

Su situación era bastante complicada, ya que las dos prácticas anteriormente citadas, eran la forma en cómo Turia Pitt se ganaba la vida.

Pero ante esta adversidad, la atleta no se dejó vencer, se olvidó del diagnóstico y después de cinco años volvió a las competencias, participando en dos Ironman's en el 2016, completando el ultramaratón de Australia y el de Kailua-Kona, en Hawaii, convirtiendo la de Turia Pitt en una de las historias de superación impresionantes del deporte, la cual ha sido apoyada de forma incondicional por su novio, Michael Hoskin.

Asimismo, en la actualidad, a sus 30 años de edad, Pitt modela para recaudar fondos en favor de personas que necesitan de una cirugía plástica o cirugía reconstructivas, además haber escritó un libro en donde narra su trágica historia del ya lejano año 2011, el cual se titula "Everything to Live For", además de haber lanzado uno nuevo llamado "Unmasked".