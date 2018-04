Por el triunfo en el millonario Futurity México 2018

Ciudad de México

Dos largas jornadas con 12 carreras por día se efectuaron este sábado 21 y domingo 22 de abril de 2018 en el Hipódromo de Las Américas para definir a los diez participantes ligeros de dos años nacidos en México que disputarán el millonario Futurity México del próximo 13 de mayo. Fueron 212 ejemplares inscritos, pero únicamente los cinco caballos más veloces por día tuvieron derecho a reclamar un boleto

En la tarde del sábado en el octavo hit eliminatorio de los primeros 12 disputados, la potranca Proud Freeda de Cuadra El Mastha sobresalió. La hija de Fearless Fritz en Proud Corrina por Fearless Freda salió por la parte de afuera del arrancadero para desarrollar su velocidad sin contemplaciones.

Criada en México por el doctor Rachuán Suárez, la atleta ensillada por Oscar Romo y montada por el pistolero Eddi Cuéllar registró 13.153 segundos al recorrer las 250 yardas, 228.60 metros, para salir con el mejor tiempo de la jornada.

Por su parte As Macho de la Cuadra Falcón prácticamente voló en la segunda eliminatoria del domingo, no tuvo oponente y cronometró un envidiable tiempo de 13.094 segundos en la distancia pactada. El alazán fue guiado por el jinete José Ángel Ambrosio para conseguir ser el más veloz de la jornada, clasificar en primer lugar y ser uno de los rivales a vencer en la gran final. El dosañero es hijo de California Cartel en Call Me The Breez por Corona Cartel, fue criado en México por Arturo A Siller Berain y ensillado por Rafael Alejandro Contreras.

La final del Futurity México se disputará el próximo 13 de mayo de 2018 y tendrá una bolsa a repartir entre los participantes de más de 3 millones 800 mil pesos.

A continuación la lista de los diez guerreros que se enfrentarán